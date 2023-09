Πόλεμος στην Ουκρανία: Σφοδρές μάχες στα ανατολικά - Τα στρατεύματα μας προελαύνουν λέει ο Ζελένσκι

Ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε σήμερα πως τα στρατεύματα του Κιέβου "προχωρούν" στην αντεπίθεσή τους εναντίον των ρωσικών δυνάμεων, απορρίπτοντας τις επικρίσεις Δυτικών αξιωματούχων που λένε πως η Ουκρανία ανακτά έδαφος με πολύ αργούς ρυθμούς.

Η πολυαναμενόμενη αντεπίθεση, που πλησιάζει σε διάρκεια τους τρεις μήνες, έχει ανακαταλάβει τουλάχιστον δώδεκα χωριά αλλά καθόλου σημαντικούς οικισμούς, με τους στρατιώτες να παρεμποδίζονται από τα τεράστια ρωσικά ναρκοπέδια και αμυντικές γραμμές.

Αυτήν την εβδομάδα, μη κατονομαζόμενοι αξιωματούχοι των ΗΠΑ εξέφρασαν απογοήτευση για την αργή πρόοδο της επιχείρησης, φθάνοντας μέχρι του σημείου να κατηγορήσουν την ουκρανική στρατηγική, σύμφωνα με δυτικές αναφορές που προκάλεσαν την οργή του Κιέβου.

"Οι ουκρανικές δυνάμεις προχωρούν. Παρ΄όλ΄αυτά, και ανεξάρτητα του τι λέει ο οποιοσδήποτε, προωθούμαατε, και αυτό είναι το πιο σημαντικό πράγμα. Είμαστε σε κίνηση", έγραψε ο Ζελένσκι στην εφαρμογή Telegram.



Proud of the bravery and accuracy of all of our gunners!



The slogan "Find and Destroy" appears on the chevron of the 47th Separate Artillery Brigade. And that is a real slogan.



I am grateful to the soldiers of the 47th Artillery Brigade for their efficient defense of our land… pic.twitter.com/8ksO4NNKkj

— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) September 2, 2023