Πόλεμος στην Ουκρανία - Κουλέμπα: Η Τεχεράνη να σταματήσει να προμηθεύει με όπλα τη Μόσχα

Η Ουκρανία ζήτησε από το Ιράν «να σταματήσει να στέλνει όπλα στη Ρωσία», όπως δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών της χώρας, Ντμίτρο Κουλέμπα, σε συνέχεια των αιτιάσεων της ουκρανικής πλευράς ότι η Τεχεράνη προμηθεύει τη Μόσχα με drones-καμικάζι.

Ο Ντμίτρο Κουλέμπα είπε ότι έλαβε ένα ηλεφώνημα από τον Ιρανό ομόλογό του Χοσεΐν Αμιραμπντολαχιάν και ότι ζήτησε από την Τεχεράνη να σταματήσει να στέλνει όπλα στη Ρωσία.

Today, I received a call from Iranian Foreign Minister Hossein Amir Abdollahian, during which I demanded Iran to immediately cease the flow of weapons to Russia used to kill civilians and destroy critical infrastructure in Ukraine.

