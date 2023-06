Πόλεμος στην Ουκρανία: Χάος μετά την καταστροφή του φράγματος Καχόφκα – Αγώνας με τον χρόνο για τους εγκλωβισμένους

Ολέθριες είναι οι συνέπειες για τη νότια Ουκρανία, μετά την καταστροφή του φράγματος Καχόφκα. Δεκάδες χωριά και κοινότητες έχουν πλημμυρίσει στις κατεχόμενες και ελεύθερες ουκρανικές περιοχές, όπου πολλοί κάτοικοι παραμένουν εγκλωβισμένοι στις στέγες των σπιτιών τους, περιμένοντας βοήθεια.

Την ίδια ώρα, ο Πρόεδρος Ζελένσκι ασκεί κριτική στους διεθνείς οργανισμούς για την καθυστερημένη αντίδρασή τους, στην παροχή βοήθειας.

«Σας παρακαλώ, σώστε το ζωάκι μου»

Οι διασώστες αγωνίζονται για να σώσουν χιλιάδες ζώα που έχουν εγκλωβιστεί μετά τις πλημμύρες στην πόλη Χερσώνα της νότιας Ουκρανίας που προκλήθηκαν από την καταστροφή του τεράστιου φράγματος της ΚαχόΦκα.

President @ZelenskyyUa arrived to Kherson region.



He spoke with regional authorities and came to the crossing through which people are evacuated from flooded areas.



Will any Russian authority come to Kherson region (a part of it is still occupied)? Or will they confirm they… pic.twitter.com/sNrPmqYmAF

— Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) June 8, 2023