Πόλεμος στην Ουκρανία: 13 τραυματίες από την ρωσική αεροπορική επίθεση στο Κίεβο

Για οκτώ τραυματίες έκανε λόγο ο δήμαρχος της ουκρανικής πρωτεύουσας δίνοντας τον πρώτο, ακόμη προκαταρκτικό απολογισμό των θυμάτων της αεροπορικής επιδρομής των ρωσικών ενόπλων δυνάμεων στο Κίεβο νωρίς το πρωί.

«Έχουμε ήδη 13 τραυματίες ως αποτέλεσμα της επίθεσης του εχθρού», ανέφερε ο Βιτάλι Κλίτσκο μέσω Telegram. Δεν είναι σαφές πόσο σοβαρή είναι η κατάστασή τους.

Νωρίτερα, ανακοίνωνε πως «συντρίμμια πυραύλων» κατέπεσαν σε συνοικίες της πόλης, σε πολυκατοικίες και σε άλλα κτίρια, ανάμεσά τους βρεφονηπιακό σταθμό, καθώς και βιομηχανικές εγκαταστάσεις, τονίζοντας πως τουλάχιστον διαμέρισμα πολυκατοικίας βρισκόταν στις φλόγες, όπως και «οχήματα». Διαβεβαίωσε πως η αντιαεροπορική άμυνα ανέλαβε δράση για να αποκρούσει την επιδρομή και ότι η πυροσβεστική έσπευσε σε διάφορα σημεία της πόλης για να σβήσει φωτιές.

⚡️Smoke and fire in Kiev after massive Russian missile strike. pic.twitter.com/VqRqfBlwK6

