Πόλεμος Ισραήλ - Χαμάς: Σφυροκόπημα στη Γάζα από ισραηλινά αεροπορικά πυρά - Ξεπέρασαν τις 5.100 οι νεκροί

Το Ισραήλ σφυροκόπησε τη νότια Λωρίδα της Γάζας με περισσότερες αεροπορικές επιδρομές, καταστρέφοντας σπίτια παρά την προηγούμενη οδηγία του προς τους Παλαιστίνιους που διαμένουν στο βόρειο τμήμα του πολιορκημένου θύλακα να μετακινηθούν εκεί πριν από μια αναμενόμενη επίγεια επίθεση.

Το ιατρικό προσωπικό του νοσοκομείου Νάσερ στη νότια πόλη Χαν Γιουνίς δήλωσε την Πέμπτη ότι είχε παραλάβει τουλάχιστον 12 νεκρούς και 40 τραυματίες.

Η λίστα του θανάτου

Ο τραγικός απολογισμός από τον πόλεμο του Ισραήλ με τη Χαμάς έχει φτάσει πλέον τους 5.185 νεκρούς, σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν ανακοινώσει οι δύο πλευρές.

Τουλάχιστον 3.785 Παλαιστίνιοι έχουν σκοτωθεί και άλλοι 12.493 έχουν τραυματιστεί από το σφυροκόπημα της Γάζας από την ισραηλινή αεροπορία, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας του θύλακα. Οι μαχητές της Χαμάς, όταν εξαπέλυσαν τις συντονισμένες επιθέσεις τους στο Ισραήλ, σκότωσαν τουλάχιστον 1.400 ανθρώπους.

Από τους νεκρούς στη Γάζα, οι 1.524 ήταν παιδιά και οι 1.000 γυναίκες, σύμφωνα με τα όσα δήλωσε ο εκπρόσωπος του υπουργείου Υγείας της του θύλακα, Ασράφ αλ Κούντρα. Συμπλήρωσε ότι 44 υγειονομικοί έχουν σκοτωθεί στη Γάζα, ενώ εκτός λειτουργίας έχουν τεθεί τέσσερα νοσοκομεία και 14 υπηρεσίες πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας.

«Δεν υπάρχουν αποθέματα φαρμάκων σε κανένα από τα νοσοκομεία στη Γάζα», είπε ο ίδιος και έκανε έκκληση προς τη διεθνή κοινότητα να επισπεύσει την αποστολή ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα.

Ο υπουργός Άμυνας προετοιμάζει για τη χερσαία εισβολή στη Γάζα

Ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ, Γιοάβ Γκαλάντ ανέλαβε ξανά την ευθύνη για την επίθεση της Χαμάς στο νότιο Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου και κάλεσε τους στρατιώτες να είναι έτοιμοι για την εισβολή στη Γάζα που θα γίνει «με ακρίβεια και θα είναι θανατηφόρα».

«Είμαι υπεύθυνος για το αμυντικό κατεστημένο στη χώρα. Ήμουν υπεύθυνος γι' αυτό τις τελευταίες δύο εβδομάδες, ακόμη και στα δύσκολα περιστατικά, και είμαι υπεύθυνος να οδηγήσω τους μαχητές μας στη νίκη», είπε ο Γκαλάντ στους δημοσιογράφους σε ένα πεδίο συγκέντρωσης στρατιωτών κοντά στα σύνορα με τη Γάζα.

Στη συνέχεια, κάλεσε τους Ισραηλινούς στρατιώτες να βρίσκονται σε ετοιμότητα για τη χερσαία εισβολή στη Γάζα. «Θα είμαστε ακριβείς και θανατηφόροι και θα συνεχίσουμε μέχρι να ολοκληρώσουμε την αποστολή», είπε χαρακτηριστικά.

