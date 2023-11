Πόλεμος Ισραήλ - Χαμάς: Πόσα καύσιμα μπαίνουν στη Γάζα

Το πολεμικό υπουργικό συμβούλιο του Ισραήλ συμφώνησε, όπως έγινε χθες γνωστό, να επιτρέψει αποστολή στη Λωρίδα της Γάζας 140.000 λίτρων (36.985 γαλόνια) κάθε δύο ημέρες, μετά από αίτημα των ΗΠΑ.

Ισραηλινός αξιωματούχος, που μίλησε υπό τον όρο της ανωνυμίας, δήλωσε στο Al Jazeera ότι θα επιτραπεί η είσοδος σε δύο φορτηγά την ημέρα για να καλύψουν τις ανάγκες του ΟΗΕ, διευκρινίζοντας ότι η συγκεκριμένη ποσότητα παρέχει «ελάχιστη» υποστήριξη για τα συστήματα ύδρευσης, αποχέτευσης και υγιεινής στη Γάζα για την πρόληψη ασθενειών.

Αντίστοιχα, αξιωματούχος του υπουργείου Εξωτερικών των ΗΠΑ, δίνει περισσότερες λεπτομέρειες για την συμφωνία αναφέροντας ότι το Ισραήλ δεσμεύτηκε να επιτρέπει 120.000 λίτρα (31.700 γαλόνια) καυσίμων κάθε 48 ώρες για τα φορτηγά του Γραφείου Αρωγής του ΟΗΕ για τους Παλαιστίνιους πρόσφυγες (UNRWA) και την κάλυψη άλλων αναγκών, όπως αφαλάτωση νερού, άντληση λυμάτων, λειτουργεία αρτοποιείων και νοσοκομείων στα νότια του παλαιστινιακού θύλακα.

Επιπλέον, θα επιτρέπονται 20.000 λίτρα (5.280 γαλόνια) κάθε δύο ημέρες για την λειτουργία των γεννητριών της εταιρείας τηλεπικοινωνιών Paltel, η οποία είχε προειδοποιήσει για επικείμενο μπλακάουτ του δικτύου κινητής τηλεφωνίας της λόγω έλλειψης καυσίμων.

Λευκός Οίκος: Συνεργαζόμαστε με το Ισραήλ για να διασφαλίσουμε τη συνέχιση της παράδοσης καυσίμων στη Γάζα

The U.S. is working closely with Israel and our partners in the region to ensure the continued delivery of fuel so lifesaving humanitarian aid can be delivered and essential services in Gaza can be restored.

— The White House (@WhiteHouse) November 17, 2023