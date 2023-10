Πόλεμος Ισραήλ – Χαμάς: Ισοπεδώνεται η Γάζα – Αυξάνεται ο αριθμός των νεκρών και από τις δύο πλευρές

Το Reuters μεταδίδει απευθείας εικόνα από τη Λωρίδα της Γάζας. Πυκνοί καπνοί υψώνονται από κάθε σημείο, καθώς οι βομβαρδισμοί συνεχίζονται. Η διεθνής κοινότητα παρακολουθεί ανήσυχη τις εξελίξεις.

Το επόμενο βήμα της απάντησης του Ισραήλ στην πιο φονική επίθεση των τελευταίων 50 ετών στο έδαφός του από την τρομοκρατική οργάνωση Χαμάς, θα μπορούσε να είναι η χερσαία επέμβαση στη Γάζα.

Για πέμπτη ημέρα συνεχίζεται το αιματοκύλισμα μετά την κήρυξη πολέμου από το Ισραήλ στη Χαμάς έπειτα από την αιφνιδιαστική επίθεση που πραγματοποίησε η παλαιστινιακή ισλαμιστική οργάνωση το περασμένο Σάββατο με μπαράζ ρίψεων ρουκετών και χτυπήματα από μαχητές της σε μια σειρά ισραηλινές πόλεις, ιδιαίτερα κοντά στη Λωρίδα της Γάζας.

Νέα επίθεση της Χαμάς σημειώθηκε σήμερα στην ισραηλινή πόλη Ασκελόν του Ισραήλ και ήχησαν και πάλι οι σειρήνες

Εφιαλτική ήταν η νύχτα στη Γάζα αφού η επιχείρηση «Σιδερένια Σπαθιά», όπως την έχουν ονομάσει οι Ισραηλινοί, βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, ενώ πληθαίνουν οι αναφορές ότι ο ισραηλινός στρατός θα προχωρήσει σε χερσαία επιχείρηση στη Λωρίδα αφού υπάρχει μαζική συγκέντρωση στρατευμάτων στα νότια.

Ο αριθμός των νεκρών Παλαιστινίων είναι τουλάχιστον 1.055, ενώ σύμφωνα με εκπρόσωπο του ισραηλινού στρατού οι νεκροί από την πλευρά του Ισραήλ έχουν ανέλθει στους 1.200. Πολλές χιλιάδες είναι οι τραυματίες, Παλαιστίνιοι και Ισραηλινοί.

Πολλοί ήταν οι Παλαιστίνιοι που επιχείρησαν να ξεφύγουν από τη Λωρίδα της Γάζας μετά την έναρξη των βομβαρδισμών από τη μεριά του Ισραήλ, όμως οι ισραηλινές δυνάμεις έφτασαν να βομβαρδίσουν το νότιο πέρασμα της Ράφα προς την Αίγυπτο.

Around 5,000 Palestinians have been wounded in the bombardment pic.twitter.com/YOAaoprPXG

— Middle East Eye (@MiddleEastEye) October 11, 2023