Πόλεμος Ισραήλ - Χαμάς: Διορία 4 ωρών για τη μετακίνηση των κατοίκων της Γάζας στα νότια

Ο ισραηλινός στρατός έδωσε και πάλι σήμερα, Κυριακή, στους αμάχους στη Λωρίδα της Γάζας "παράθυρο" λίγων ωρών για να φύγουν προς το νότιο τμήμα του παράκτιου θύλακα.

Οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις (IDF) δήλωσαν ότι θα επιτρέψουν τη μετακίνηση σε δρόμο με κατεύθυνση τον νότο από τις 10 πμ έως τις 2 μμ (τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας), έγραψε αργά χθες εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού στην πλατφόρμα Χ. Ο στρατός δημοσίευσε επίσης χάρτη που δείχνει τη δίοδο αυτή. Η ανάρτηση, στα αραβικά, ανέφερε μεταξύ άλλων ότι «εάν νοιάζεστε για τον εαυτό σας και τους αγαπημένους σας, κατευθυνθείτε προς τα νότια σύμφωνα με τις οδηγίες μας».

Ο ισραηλινός στρατός έχει κατ’ επανάληψη καλέσει τους κατοίκους στο βόρειο τμήμα να μετακινηθούν προς τις νότιες περιοχές του θύλακα. Σύμφωνα με τον στρατό, τουλάχιστον 700.000 άνθρωποι το έχουν ήδη κάνει.

To δράμα των αμάχων συνεχίζεται

Δεκάδες νεκροί και εκατοντάδες τραυματίες ήταν ο απολογισμός των ανελέητων επιθέσεων του στρατού του Ισραήλ σε νοσοκομεία και σχολεία στη Γάζα την Παρασκευή, με τους νεκρούς στη Λωρίδα να ξεπερνούν τις 10.000

Το Ισραήλ υποστηρίζει ότι χτύπησε ασθενοφόρο γιατί με αυτόν τον τρόπο μετακινούνται μαχητές της Χαμάς, χωρίς να δώσει κάποιο στοιχείο για αυτόν τον ισχυρισμό. Νέες επιθέσεις έγιναν σήμερα σε δύο νοσοκομεία και ένα σχολείο.

Τα παιδιά που έχουν σκοτωθεί από τους βομβαρδισμούς στη Γάζα ξεπέρασαν τις 3.900

Την ίδια ώρα οι IDF συνεχίζουν τις χερσαίες επιθέσεις, με την πόλη της Γάζας να τελεί «υπό διπλή πολιορκία» και 500.000 άμαχοι να υπολογίζεται ότι παραμένουν εγκλωβισμένοι.

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Άντονι Μπλίνκεν επανέλαβε μετά τη συνάντησή του με τους ΥΠΕΞ της Ιορδανίας και της Αιγύπτου ότι μια κατάπαυση του πυρός στη Γάζα «θα ευνοήσει τη Χαμάς».

Συνεχίζονται οι σποραδικές μάχες ανάμεσα σε ισραηλινό στρατό και Χεζμπολάχ στα σύνορα Ισραήλ και Λιβάνου, με τον Χασάν Νασράλα να δηλώνει στο διάγγελμά του ότι «όλα τα σενάρια είναι ανοιχτά».

Περισσότεροι από 60 όμηροι αγνοούνται.

Αργά το βράδυ του Σαββάτου η ένοπλη πτέρυγα της παλαιστινιακής ισλαμιστικής οργάνωσης Χαμάς ανακοίνωσε ότι περισσότεροι από 60 όμηροι αγνοούνται εξαιτίας των ισραηλινών αεροπορικών επιδρομών στη Γάζα.

Ο Αμπού Ουμπάιντα, εκπρόσωπος των Ταξιαρχιών Ιζελντίν αλ-Κάσαμ, είπε επίσης στον λογαριασμό της Χαμάς στο Telegram ότι 23 πτώματα Ισραηλινών ομήρων είναι παγιδευμένα κάτω από τα ερείπια.

"Φαίνεται ότι δεν θα μπορέσουμε ποτέ να τα προσεγγίσουμε λόγω της συνεχιζόμενης βίαιης επίθεσης των κατοχικών δυνάμεων κατά της Γάζας", δήλωσε. Το Reuters δεν μπόρεσε να επαληθεύσει αμέσως τη δήλωση.

Μαχητικά αεροσκάφη των IDF έπληξαν υποδομές τρομοκρατών της Χαμάς που βρίσκονται στην οροφή ενός κτιρίου και σε παρακείμενο φρεάτιο σήραγγας μετά από πληροφορίες που λήφθηκαν από την ανάκριση τρομοκράτη της Χαμάς στο Shin Bet, αλλά και μέσω των χερσαίων επιχειρήσεων.

Επλήγησαν 120 στόχοι

Ο Ισραηλινός Στρατός έπληξε σήμερα περίπου 120 στόχους στη Λωρίδα της Γάζας, συμπεριλαμβανομένων των συγκροτημάτων της Χαμάς και των αντιαρματικών θέσεων εκτόξευσης.

