Ποιος θα είναι ο διάδοχος του Στόλτενμπεργκ στο τιμόνι του ΝΑΤΟ

Ο επί σειρά ετών πρωθυπουργός της Ολλανδίας, Μαρκ Ρούτε, δείχνει πια έτοιμος να αντικαταστήσει τον Γενς Στόλτενμπεργκ στη θέση του γενικού γραμματέα του ΝΑΤΟ, σύμφωνα με όσα αναφέρει η Washington Post.

Σύμφωνα μάλιστα με το ίδιο δημοσίευμα, ο 57χρονος Ρούτε θα είναι, με τον πραγματισμό και την αμεσότητα των προσεγγίσεών του, κατάλληλος για να διαχειριστεί και μια νέα προεδρία Τραμπ στις ΗΠΑ, εάν ο Ρεπουμπλικανός προεδρικός υποψήφιος επικρατήσει στις εκλογές του ερχόμενου Νοεμβρίου.

Η αλλαγή ηγεσίας στο ΝΑΤΟ, η οποία θα μπορούσε να συμφωνηθεί επίσημα εντός των επόμενων ημερών όπως αναφέρει η Washington Post, έρχεται σε μια ευαίσθητη στιγμή για τη Συμμαχία των 32 πια μελών, λίγους μήνες πριν από τις αμερικανικές προεδρικές εκλογές αλλά και λίγες εβδομάδες πριν από την επετειακή νατοϊκή Σύνοδο Κορυφής του Ιουλίου στην Ουάσιγκτον.

Ο 57χρονος Ρούτε, ο οποίος ήταν πρωθυπουργός της Ολλανδίας την περίοδο 2010-2024, είναι βετεράνος της ευρωπαϊκής πολιτικής και είχε «συνυπάρξει» με πολλούς ηγέτες χωρών του ΝΑΤΟ στο παρελθόν, συμπεριλαμβανομένου του Τραμπ.

Χώρες όπως, μεταξύ άλλων, οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Γαλλία, η Γερμανία και η Βρετανία είχαν υποστηρίξει από νωρίς την υποψηφιότητα του Ρούτε, προκαλώντας όμως την αντίδραση των Ανατολικοευρωπαίων που θα προτιμούσαν να επιλεγεί κάποιος δικός τους ως διάδοχος του Στόλτενμπεργκ λόγω του συνεχιζόμενου πολέμου στην Ουκρανία.

Στην πορεία ωστόσο, ακόμη και αυτοί έδωσαν τη συναίνεσή τους.

Η μόνη που θα συνέχιζε να αντιδρά στην υποψηφιότητα του Ολλανδού ήταν η Ουγγαρία του Βίκτορ Ορμπαν, η οποία ζήτησε και κατάφερε να εξαιρεθεί από κάποια σχέδια του ΝΑΤΟ σχετικά με την Ουκρανία.

Ρούτε και Ορμπαν είχαν συνάντηση προ ημερών στις Βρυξέλλες και, ως φαίνεται, «τα βρήκαν», με τον Ούγγρο πρωθυπουργό να ανακοινώνει μάλιστα μέσω ανάρτησής του στο δίκτυο X ότι η Βουδαπέστη πλέον στηρίζει την υποψηφιότητα του Ολλανδού για το ΝΑΤΟ.

Μέσα σε ένα τέτοιο πλαίσιο συναίνεσης, ο Ρουμάνος Κλάους Γιοχάνις απέσυρε τη δική του υποψηφιότητα, μετατρέποντας έτσι την κούρσα της διαδοχής του Στόλτενμπεργκ σε κούρσα για έναν: τον Ρούτε.

Οι πρεσβευτές του ΝΑΤΟ αναμένεται να εγκρίνουν την επιλογή Ρούτε την επόμενη εβδομάδα, σύμφωνα με αξιωματούχους και διπλωμάτες. Και εάν όλα κυλήσουν χωρίς απρόοπτα, ο Ρούτε πρόκειται να πάρει τη θέση του Στόλτενμπεργκ το προσεχές φθινόπωρο.

Following the recent European elections, where Hungarians voted in huge numbers in favour of #peace, we reached an important agreement with #NATO Secretary General @jensstoltenberg . We agreed that no Hungarian personnel will take part in the activities of NATO in Ukraine and no… pic.twitter.com/Cliu4rZGCE

— Orbán Viktor (@PM_ViktorOrban) June 18, 2024