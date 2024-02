Πλίμουθ: Εκκενώνεται μέρος της πόλης για την απομάκρυνση βόμβας του Β' Παγκοσμίου Πολέμου (βίντεο)

Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι της Παρασκευής (23/2) στο Πλίμουθ, μια πόλη περίπου 270.000 κατοίκων στη νοτιοδυτική Αγγλία, έπειτα από επείγον μήνυμα που εστάλη στις κινητές συσκευές αρκετών εξ αυτών και τους ζητούσε να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους.

Αιτία, μια βόμβα του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου που εντοπίστηκε τις προηγούμενες ημέρες στον κήπο ενός σπιτιού, για την οποιά οργανώθηκε μεγάλη επιχείρηση προκειμένου να απομακρυνθεί και να εξουδετερωθεί.

Το μήνυμα ζητούσε από κατοίκους να φύγουν από τις οικίες τους και τους υπάλλήλους να αφήσουν τα γραφεία τους το αργότερο μέχρι τις 2 το μεσημέρι, τοπική ώρα (16:00 ώρα Ελλάδας) σε μια – όπως χαρακτηρίστηκε – από τις μεγαλύτερες εκκενώσεις της Βρετανίας σε καιρό ειρήνης, ώστε να υλοποιηθεί η επιχείρηση του στρατού για την απομάκρυνση του 500 κιλών πυρομαχικού και την εξουδετέρωσή του εντός της θάλασσας.

Οι ειδικοί έκριναν ότι η βόμβα θα προκαλούσε πολύ μεγάλη ζημιά αν την εξουδετέρωναν εκεί που τη βρήκαν, καταστρέφοντας ενδεχομένως πολλά σπίτια και θέτοντας σε κίνδυνο ζωές.

Αντ’ αυτού, 1.200 ιδιοκτησίες εκκενώθηκαν και τέθηκε σε εφαρμογή ένας κλοιός 300 μέτρων, ώστε η εκρηκτική ύλη να τοποθετηθεί στο πίσω μέρος ενός φορτηγού και να οδηγηθεί αργά – αργά μέσα από τους στενούς δρόμους της πόλης ως τη θάλασσα.

Press send Plymouth bomb - live: Military begins moving 500kg bomb through city - as evacuation turns to 'chaos' with family 'stuck' https://t.co/Y8BsuzG1oL

— Mammah 👒 (@mammahjupiter) February 23, 2024