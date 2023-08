Πλημμύρες στη Σλοβενία: Η «χειρότερη φυσική καταστροφή» των τελευταίων 30 ετών

Τουλάχιστον τέσσερις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στη Σλοβενία, καθώς οι καταρρακτώδεις βροχές και οι πλημμύρες προκάλεσαν ανυπολόγιστες καταστροφές σε ολόκληρη τη χώρα.

Τρεις άνθρωποι βρέθηκαν νεκροί την Παρασκευή, ενώ το τέταρτο άτομο αναφέρθηκε νεκρό από τα σλοβενικά μέσα ενημέρωσης το Σάββατο.

Μεταξύ των νεκρών θυμάτων, δύο ήταν Ολλανδοί ορειβάτες που έχασαν τη ζωή τους στα βουνά κοντά στο Kranj την Παρασκευή.

it is terrible what is happening in Slovenia! pray for us#Poplave#Slovenia #slovenija #flood pic.twitter.com/Fm1zAWLiLC

