Πιέσεις στον νέο διευθυντή του Βρετανικού Μουσείου για επανένωση των γλυπτών του Παρθενώνα

Συγκέντρωση διαμαρτυρίας για τα Γλυπτά του Παρθενώνα, έγινε στο Βρετανικό Μουσείο, με αφορμή τη συμπλήρωση 15 ετών από τη λειτουργία του Μουσείου της Ακρόπολης. Την ίδια στιγμή ο ηγέτης των Εργατικών και βασικός αντίπαλος του Σούνακ, Κιρ Στάρμερ δηλώνει πως είναι πιθανή η επιστροφή των Γλυπτών.

Η πρόεδρος της βρετανικής επιτροπής για την επιστροφή των μνημείων ζητά επείγουσα συνάντηση με το νέο διευθυντή του μουσείου Δρ. Νίκολας Κάλιναν για να συζητήσουν την τύχη των γλυπτών, μετά την ανακοίνωση της Τουρκίας ότι αποκτήθηκαν παράνομα. Στο σημείο βρέθηκε και η Βικτόρια Χίσλοπ, η γνωστή Βρετανίδα συγγραφέας και μέλος της βρετανικής επιτροπής.

Για δύο αιώνες, το Βρετανικό Μουσείο και το Κοινοβούλιο υποστήριζαν ότι τα Μάρμαρα αποκτήθηκαν νόμιμα, με γραπτή άδεια από τον Σουλτάνο της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Ωστόσο, όταν ζητήθηκε να παρουσιαστεί το έγγραφο, ο Έλγιν μπόρεσε να προσκομίσει μόνο μια ιταλική μετάφραση του πρωτοτύπου, το οποίο τώρα οι τουρκικές αρχές επιβεβαιώνουν ότι δεν υπάρχει. Η επιτροπή ελπίζει ότι η νέα ηγεσία του Μουσείου θα διορθώσει αυτή την ιστορική αδικία αποκαθιστώντας τη φήμη του Μουσείου ως ηθικού ηγέτη στην προστασία της κοινής πολιτιστικής κληρονομιάς.

Στάρμερ: Πιθανή η επιστροφή των Γλυπτών

Ενόψει των επικείμενων εκλογών, με το Εργατικό κόμμα να κρατά το προβάδισμα στις δημοσκοπήσεις, η ενδεχόμενη επιστροφή των Γλυπτών, κατά δήλωση του Κιρ Στάρμερ είναι πιθανή. Ωστόσο το σημείο κλειδί στην εξέλιξη των διαπραγματεύσεων είναι η λέξη που θα χρησιμοποιηθεί για τη μεταφορά των γλυπτών από το Λονδίνο στην Αθήνα.

Εκτός από τους ελληνικούς θησαυρούς της Ακρόπολης, το Βρετανικό Μοθσείο γέμισε σήμερα με αυτοκόλλητα που καταδεικνύουν κλεμένες αρχαιότητες, άλλων χωρών, όπως της Ιρλανδίας.

Few bits we stuck around the British Museum today - place is huge and full of stolen treasures from other cultures and people.

Place would be empty only for the theft of everything they “discovered”…. pic.twitter.com/IQH7eRkV4v

