Πακιστάν: Πολλοί νεκροί σε πυρκαγιά μετά από σύγκρουση λεωφορείου με βυτιοφόρο

Τουλάχιστον 20 άνθρωποι απανθρακώθηκαν σήμερα από πυρκαγιά που ξέσπασε σε λεωφορείο το οποίο συγκρούστηκε με βυτιοφόρο που μετέφερε βενζίνη στο κεντρικό τμήμα του Πακιστάν, σύμφωνα με την αστυνομία.

Το λεωφορείο που πραγματοποιούσε μακρύ ταξίδι προσέκρουσε στο πίσω μέρος του βυτιοφόρου, στο σκοτάδι, στην περιφέρεια της πόλης Μουλτάν.

#BreakingNews: At least 20 people were killed and 10 injured when a passenger Bus collided with an Oil Tanker on the Multan-Sukkur.#Pakistan #accidente #Multan #Sukkur pic.twitter.com/GoHTHiNzPw

— Bakhtawar Shah (@Shah_Bakhtawar1) August 16, 2022