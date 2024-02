Πακιστάν: 10 αστυνομικοί σκοτώθηκαν σε επίθεση ενόπλων σε αστυνομικό τμήμα (βίντεο)

10 αστυνομικοί σκοτώθηκαν κατά τη διάρκεια επίθεσης που εξαπέλυσαν δεκάδες ένοπλοι εναντίον Αστυνομικού τμήματός στο βορειοδυτικό Πακιστάν. Εκτός από τους νεκρούς υπάρχουν και 6 τραυματίες

Η επίθεση είχε στόχο το αστυνομικό τμήμα της Τσοντουάν, στην περιφέρεια Ντέρα Ισμαήλ Χαν.

«Πάνω από 30 τρομοκράτες εξαπέλυσαν επίθεση από τρεις κατευθύνσεις» και οι «ανταλλαγές πυρών» διήρκεσαν «πάνω από δυόμισι ώρες», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Αχτάρ Χαγιάτ Γκανταπούρ, επικεφαλής της πακιστανικής αστυνομίας στην επαρχία Χάιμπερ Παχτούνχβα.

"Γύρω στις 3 τα ξημερώματα, οι μαχητές επιτέθηκαν στο αστυνομικό τμήμα με πυρά ελεύθερων σκοπευτών και στη συνέχεια μπήκαν στο κτίριο. Αφού μπήκαν στο κτίριο, οι τρομοκράτες χρησιμοποίησαν χειροβομβίδες που προκάλεσαν περισσότερες απώλειες στην αστυνομία", μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων Reuters, επικαλούμενο τους αστυνομικούς του Πακιστάν.

Heart Breaking:-A Police Station in Dera Ismail Khan was attacked by militants in which 10 policemen died and 6 injured, just 3 days before General Elections. #DeraIsmailKhan #DIKhan #Elections pic.twitter.com/XoEPXPbIue

— Matin Khan (@matincantweet) February 5, 2024