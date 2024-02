Παγκόσμιο ρεκόρ: Ένας 8χρονος νίκησε γκραν μάστερ στο Σκάκι στην Ελβετία! (βίντεο)

Σε ηλικία οκτώ ετών, έξι μηνών και 11 ημερών, ο Ασουάθ Καουσίκ από την Σινγκαπούρη έγραψε ιστορία στο σκάκι, καθώς έγινε ο νεότερος που κερδίζει έναν γκραν μάστερ σε παιχνίδι κλασικού τουρνουά.

Ο Ασουάθ Καουσίκ συμμετείχε στο τουρνουά Burgdorfer Stadthaus Open της Ελβετίας και κατάφερε να επικρατήσει του 37χρονου Πολωνού Γιάτσεκ Στόπα, κάνοντας το συγκεκριμένο ρεκόρ σε ηλικία 8 ετών, 6 μηνών και 11 ημερών.

“Ήταν πραγματικά συναρπαστικό και υπέροχο. Είμαι περήφανος για την παρτίδα μου, τον τρόπο που έπαιξα και κατά κύριο λόγο επειδή κάποια στιγμή ήμουν σε δύσκολη θέση, αλλά κατάφερα να επιστρέψω”, δήλωσε πανευτυχής, ο οκτάχρονος σκακιστής.

Το προηγούμενο ρεκόρ σημειώθηκε μόλις τον περασμένο μήνα από τον τότε οκτάχρονο Λεονίντ Ιβάνοβιτς κόντρα στον 59χρονο Βούλγαρο Μίλκο Πόπτσεφ. Ο συγκεκριμένος πιτσιρικάς όμως είναι κατά πέντε μήνες μεγαλύτερος του Καουσίκ.

Ο Ασουάθ Καουσίκ γεννήθηκε στην Ινδία και ζει με την οικογένειά του στη Σιγκαπούρη. Άρχισε να παίζει σκάκι στο ίντερνετ όταν ήταν μόλις τεσσάρων ετών. Το 2022 έγινε παγκόσμιος πρωταθλητής στο «γρήγορο σκάκι» (σ.σ. οι παίκτες δεν έχουν πολύ χρόνο να ελέγξουν τις κινήσεις τους).

Ashwath Kaushik is the YOUNGEST-EVER player to beat a GM in classical chess 👏🤯 pic.twitter.com/2ejHYX2a5K

— Chess.com (@chesscom) February 18, 2024