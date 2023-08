Παγκόσμια έκκληση της Interpol: Βρήκαν νεκρό αγόρι τυλιγμένο σε αλουμινόχαρτο - Δεν ξέρουν ποιος είναι

Το μυστήριο με το αγόρι του Δούναβη προσπαθεί να λύσει η Interpol η οποία εξέδωσε «Black Notice» για να ειδοποιήσει την αστυνομία στις 195 χώρες μέλη της.

Οι ειδοποιήσεις αποτελούν έναν τρόπο για να συλλεχθούν πληροφορίες σχετικά με άγνωστα πτώματα, όπς σημειώνει η Deutsche Welle.

Το αγόρι βρέθηκε νεκρό στον ποταμό Δούναβη πριν από περισσότερο από ένα χρόνο τυλιγμένο με αλουμινόχαρτο.

Σε ανακοίνωσή της, η Ιντερπόλ ανέφερε ότι ζητά τη βοήθεια του κοινού «για να προσδιορίσει τις ύποπτες συνθήκες γύρω από τον θάνατό του».

Μάλιστα στο πλαίσιο της έρευνας δόθηκαν στη δημοσιότητα εικόνες αναπαράστασης προσώπου και σωματικών χαρακτηριστικών, στο πλαίσιο της δημόσιας έκκλησης για την αναγνώρισή του.

Do you know this boy?

German police and INTERPOL are asking for the public’s help in identifying a deceased boy and to determine the suspicious circumstances surrounding his death.#IdentifyMehttps://t.co/C3tR6mJHAh

— INTERPOL (@INTERPOL_HQ) August 29, 2023