Ουζμπεκιστάν: Ισχυρή έκρηξη στην Τασκένδη – Εικόνες που κόβουν την ανάσα

Ένας έφηβος σκοτώθηκε και 162 άλλοι άνθρωποι τραυματίστηκαν από ισχυρή έκρηξη που σημειώθηκε την περασμένη νύκτα σε αποθήκη στην Τασκένδη, πρωτεύουσα του Ουζμπεκιστάν, κοντά στο αεροδρόμιο, μετά την οποία ξέσπασε πυρκαγιά και έσπασαν τα τζάμια γειτονικών διαμερισμάτων, σύμφωνα με τις αρχές της χώρας.

Βίντεο που αναρτήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν μια τεράστια πύρινη σφαίρα να φωτίζει τον νυκτερινό ουρανό.

Τα τζάμια πολλών σπιτιών στην περιοχή έσπασαν, ενώ σε κάποια έχουν σημειωθεί ζημιές στο εσωτερικό τους. Ασθενοφόρα συνεχίζουν να απομακρύνουν τραυματίες, σύμφωνα με δημοσιογράφο του AFP που βρίσκεται στο σημείο.

Εκρήξεις εξακολουθούσαν να ακούγονται κάποιες ώρες μετά το ξέσπασμα της πυρκαγιάς, ενώ οι πυροσβέστες δίνουν μάχη για να την σβήσουν.

«Ξύπνησα τη νύκτα, πίστεψα ότι έγινε σεισμός, μετά είδα τη φωτιά. Ο γιος μου τραυματίστηκε στο πόδι», δήλωσε ο Κουτέποφ Μουστάφο, ένας συνταξιούχος 72 ετών που ζει κοντά στο σημείο της έκρηξης και το σπίτι του υπέστη ζημιές.

Από το ωστικό κύμα της έκρηξης – η οποία έγινε αισθητή σε απόσταση 30 χιλιομέτρων – προκλήθηκαν ζημιές σε αρκετά κτίρια.

Μέχρι στιγμής παραμένουν αδιευκρίνιστα παραμένουν αίτια της έκρηξης, ενώ αναφορές κάνουν λόγο για 30 τραυματίες.

Tashkent, Uzbekistan ❗

The moment of tonight's explosion 💥 in Tashkent was caught on video. The warehouse 'Tamozhennyy' in "Stroitelny", exploded 💥. A major fire started. Preliminary the explosion occurred in a warehouse owned by Inter Logistics LLC. 🔥🔥🔥 pic.twitter.com/ncTIJZ0On1

