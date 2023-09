Φρίκη στο Λονδίνο: 17χρονος σκότωσε κοπέλα 15 ετών γιατί δεν ήθελε να βγει μαζί του

Ένας έφηβος 17 ετών μαχαίρωσε μέχρι θανάτου με ματσέτα ένα κορίτσι 15 ετών, αφού εκείνη αρνήθηκε να βγει μαζί του και δεν δέχτηκε τα λουλούδια που της έδωσε. Το περιστατικό έγινε , το πρωί της Τετάρτης στο Κρόιντον του Λονδίνου μπροστά στα μάτια δεκάδων έντρομων περιστατικών.

Filmed this from the bus just under an hour ago. #Croydon is feeling a bit apocalyptic today. Closest I can describe it to is the afternoon just before the 2010 riots, when we felt something pivotal was about to happen. I think the community has just had enough. pic.twitter.com/7smmHaZ4dS

— natalie perera (@natalieperera1) September 27, 2023