Ουκρανικό: Το Κίεβο δεν θα απαντήσει σε προκλήσεις, λέει ο Ζελένσκι

Ο ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι είπε σήμερα ότι η χώρα του δεν θα απαντήσει σε προκλήσεις στην περιοχή της ανατολικής Ουκρανίας, το Ντονμπάς, και θα αγωνιστεί για να εδραιωθεί η ειρήνη μέσω της διπλωματίας.

Ο Ζελένσκι μετέβη στη Γερμανία για να συμμετάσχει στη Διάσκεψη του Μονάχου για την Ασφάλεια καθώς η χώρα του προετοιμάζεται για μια πιθανή στρατιωτική επίθεση από τη Ρωσία, η οποία έχει συγκεντρώσει περισσότερους από 100.000 στρατιώτες κοντά στα ουκρανικά σύνορα. Η Ρωσία διαψεύδει ότι σχεδιάζει επίθεση. «Δεν απαντάμε στις προκλήσεις και αγωνιζόμαστε για να εδραιώσουμε την ειρήνη αποκλειστικά μέσω της διπλωματίας».

Met with @BorisJohnson in Munich. Talked about security against the background of Russia's aggressive actions. Agreed on joint next steps. We remain united in the pursuit of de-escalation through diplomacy. Grateful to 🇬🇧 for supporting 🇺🇦 and cooperation for security and peace.

— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 19, 2022