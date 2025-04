Ουκρανία: Στους 32 οι νεκροί στη Σούμι - Πίεση στη Μόσχα ζητά ο Ζελένσκι

Nα ασκηθεί πίεση στη Ρωσία ζητά ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι μετά τα ρωσικά χτυπήματα στο Σούμι που κόστισαν τη ζωή σε 32 ανθρώπους, ανάμεσά τους δύο παιδιά, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό.

Άλλοι 84 άνθρωποι, μεταξύ των οποίων 10 παιδιά, τραυματίστηκαν, ενώ οι επιχειρήσεις διάσωσης συνεχίζονται.

Η ουκρανική αντικατασκοπεία ανακοίνωσε ότι τα πλήγματα έγιναν με βαλλιστικούς πυραύλους Ισκαντέρ από τις ρωσικές περιοχές Βορονέζ και Κουρσκ.

«Είναι ζωτικής σημασίας ο κόσμος να μην μείνει σιωπηλός ή αδιάφορος», ανάφερε ο Ζελένσκι σε νέα ανάρτηση του στο X.

«Πρέπει να ασκηθεί πίεση στη Ρωσία για να τερματίσει τον πόλεμο και να εγγυηθεί την ασφάλεια των ανθρώπων», ανέφερε προσθέτοντας ότι «η Ρωσία θα συνεχίσει να σέρνει αυτόν τον πόλεμο» χωρίς ισχυρές πιέσεις.

«Είναι τώρα ο δεύτερος μήνας που ο Πούτιν αγνοεί την πρόταση των ΗΠΑ για πλήρη και άνευ όρων κατάπαυση του πυρός», προσθέτει ο Ζελένσκι.

«Δυστυχώς, εκεί στη Μόσχα είναι πεπεισμένοι ότι μπορούν να συνεχίσουν να σκοτώνουν ατιμώρητα. Απαιτείται δράση για να αλλάξει αυτή η κατάσταση», κατέληξε.

«Μόνο παλιάνθρωποι μπορούν να δράσουν με αυτό τον τρόπο, αφαιρώντας τη ζωή καθημερινών ανθρώπων» ανέφερε ακόμη ο Ζελένσκι στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης παραθέτοντας ένα ανατριχιαστικό βίντεο με πτώματα στο έδαφος, ένα κατεστραμμένο λεωφορείο και καμμένα αυτοκίνητα στη μέση κεντρικού δρόμου.

Οι ουκρανικές αρχές ανέφεραν στο BBC ότι συνολικά 20 κτίρια υπέστησαν ζημιές, μεταξύ των οποίων τέσσερα εκπαιδευτικά ιδρύματα, 10 αυτοκίνητα και τραμ καθώς και καφετέριες, καταστήματα και πέντε πολυκατοικίες.

Νωρείτερα το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε ότι οι στρατιωτικές δυνάμεις του κατέλαβαν το χωριό Γελιζαβέτιβκα στην ουκρανική περιοχή του Ντονέτσκ, καθώς επίσης και την κατάρριψη ενός ουκρανικού F-16

Κάλας: Φρικτό παράδειγμα εντατικοποίησης των επιθέσεων

Για ακόμη ένα «φρικτό» παράδειγμα της εντατικοποίησης των ρωσικών επιθέσεων, τη στιγμή που η Ουκρανία έχει αποδεχτεί μια άνευ όρων κατάπαυση του πυρός, κάνει λόγο η Ύπατη Εκπρόσωπος της ΕΕ, Κάγια Κάλας, μετά το πυραυλικό πλήγμα στην καρδιά της πόλης Σούμι στα βόρεια της Ουκρανίας.

«Σπαρακτικές οι σκηνές από το Σούμι σήμερα το πρωί, καθώς οι κάτοικοι συγκεντρώθηκαν για την Κυριακή των Βαΐων μόνο και μόνο για να συναντήσουν ρωσικούς πυραύλους.

Φρικτό παράδειγμα της εντατικοποίησης των επιθέσεων από τη Ρωσία, ενώ η Ουκρανία έχει αποδεχτεί μια άνευ όρων κατάπαυση του πυρός.

Οι σκέψεις μου είναι με τον ουκρανικό λαό σήμερα», δήλωσε η Κάγια Κάλας.

Μακρόν: Η Ρωσία μόνη της επιθυμεί να συνεχίσει με τον πόλεμο

«Η σημερινή ρωσική πυραυλική επίθεση στην πόλη Σούμι της βόρειας Ουκρανίας υπογραμμίζει την επείγουσα ανάγκη επιβολής μιας παύσης του πυρός από τη Ρωσία στην Ουκρανία», έγραψε από την πλευρά του ο Γάλλος πρόεδρος Εμάνουελ Μακρόν.

This morning, two Russian missiles struck the heart of the city of Sumy in Ukraine, causing numerous civilian casualties, including children once again.

Everyone knows: this war was initiated by Russia alone. And today, it is clear that Russia alone chooses to continue it…

