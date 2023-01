Ουκρανία: Για 500 Ρώσους νεκρούς και τραυματίες στη Χερσώνα μιλά το Κίεβο

Το ουκρανικό γενικό επιτελείο ανακοίνωσε την Τρίτη πως οι δυνάμεις του σκότωσαν και τραυμάτισαν περίπου 500 Ρώσους στρατιώτες σε επίθεση με το πυροβολικό στην περιφέρεια της Χερσώνας, στη νότια Ουκρανία, ενώ η Μόσχα αναθεώρησε προς το χειρότερο τον απολογισμό των θυμάτων άλλης επίθεσης, την παραμονή της Πρωτοχρονιάς, στην περιφέρεια Ντανιέτσκ.

«Οι απώλειες του εχθρού είναι 500 νεκροί και τραυματίες», ανέφεραν οι επιτελείς στο Κίεβο σχετικά με την επίθεση στο χωριό Τσουλακίβκα, επίσης την παραμονή της Πρωτοχρονιάς. Στόχος ήταν, κατά το Κίεβο, στρατιωτικοί και εξοπλισμός.

Οι αριθμοί αυτοί είναι αδύνατον να επαληθευτούν με ανεξάρτητο τρόπο. Και οι δύο αντιμαχόμενες πλευρές ανακοινώνουν συχνά πως καταφέρνουν βαριές απώλειες στους αντιπάλους τους στον πόλεμο, που διανύει τον ενδέκατο μήνα του.

🤡 The death toll in #Makiivka rose to 89 - Russian Defense Ministry also reported that among the dead is the deputy commander of the regiment, Lieutenant Colonel Bachurin.

The Ministry said that the dead themselves were to blame, as they were forbidden to use phones. pic.twitter.com/VQzb3ErEb6

— NEXTA (@nexta_tv) January 3, 2023