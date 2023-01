Ουκρανία: Ελικόπτερο έπεσε σε κτίριο κοντά σε νηπιαγωγείο - Πολλοί νεκροί (βίντεο)

Τουλάχιστον 16 άνθρωποι, ανάμεσά τους δύο παιδιά, σκοτώθηκαν μετά από συντριβή ελικοπτέρου στην πόλη Μπρόβαρι του Κιέβου, κοντά σε παιδικό σταθμό, ανακοίνωσε η ουκρανική αστυνομία.

«Την ώρα της τραγωδίας υπήρχαν παιδιά και το προσωπικό στο νηπιαγωγείο. Αυτή τη στιγμή έχουν απομακρυνθεί όλοι», έγραψε στο Telegram ο επικεφαλής της περιφερειακής στρατιωτικής διοίκησης του Κιέβου Ολεξίι Κουλέμπα.

Ο Κουλέμπα είπε ότι υπάρχουν τραυματίες, αλλά δεν έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες για τον αριθμό ή την κατάσταση στην οποία βρίσκονται.

Προσοχή, σκληρές εικόνες

Όπως μπορείτε να δείτε, υπάρχει τουλάχιστον ένας σοβαρά τραυματίας, ενώ δεν έχει διευκρινιστεί ο αριθμός των θυμάτων.

🇺🇦🔞 A rescue operation is underway at the place where the helicopter crashed in Brovary, eyewitnesses from nearby high-rise buildings report that the surrounding area seems to be on fire, unfortunately there are victims

TELEGRAM: https://t.co/Uw6hADD307#Бровари #Ukraine pic.twitter.com/OsPYYmOy4x

— BRAVE SPIRIT🇺🇦 (@Brave_spirit81) January 18, 2023