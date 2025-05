Ουκρανία: Δεκάδες τραυματίες σε επιδρομές της Ρωσίας στο Χάρκοβο (βίντεο)

Μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα εφόρμησης που εξαπολύθηκαν από τον ρωσικό στρατό τραυμάτισαν τουλάχιστον 50 ανθρώπους στο Χάρκοβο, τη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Ουκρανίας, γνωστοποίησαν τοπικοί αξιωματούχοι.

Η επιδρομή ακολούθησε τα ρωσικά πλήγματα στη Ζαπορίζια, κατά τα οποία τραυματίστηκαν πάνω από 20 άνθρωποι, σύμφωνα με τις αρχές εκεί.

«Αυτή τη στιγμή, η Ρωσία επιτίθεται για άλλη μια φορά στην Ουκρανία. Το Χάρκοβο έχει πληγεί από δεκάδες drones τύπου "Shahed". Κατοικίες, επιχειρήσεις και πολιτικές υποδομές έχουν υποστεί ζημιές. Μέχρι στιγμής, έχουν αναφερθεί περισσότεροι από 40 τραυματίες. Διασώστες και οι αρμόδιες υπηρεσίες εργάζονται παντού», ανέφερε στο Χ ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Right now, Russia is yet again attacking Ukraine. Kharkiv has been hit by dozens of "Shahed" drones. Residential buildings, enterprises, and civilian infrastructure have been damaged. As of now, more than 40 people have been reported injured. Rescuers and relevant services are… pic.twitter.com/cC2PYfPVRl

«Ο αριθμός των τραυματιών στη μαζική επίθεση στο Χάρκοβο με drones Shahed (σ.σ. ιρανικού σχεδιασμού) αυξήθηκε σε 35», είχε ανακοινώσει νωρίτερα ο περιφερειάρχης του Χαρκόβου Όλεχ Σινεχούμποφ μέσω Telegram.

Είχε αναφέρει επίσης ότι σπίτι, ψηλή πολυκατοικία, κατάστημα και χώρος στάθμευσης υπέστησαν ζημιές από πλήγματα drones.

