Ουκρανία: «Αν οι Ρώσοι εισβάλουν στο Κίεβο, θα το κάνουμε κόλαση για αυτούς»

Το Κίεβο συνεχίζει να βρίσκεται υπό πολιορκία ενώ διανύουμε τη 19η ημέρα του πολέμου στην Ουκρανία. Μπορεί οι συνομιλίες ανάμεσα στις δύο πλευρές, Ουκρανία και Ρωσία, να συνεχίζονται, αλλά το ίδιο συμβαίνει και με τους βομβαρδισμούς.

Θυμίζουμε ότι το πρωί της Δευτέρας πολυκατοικία εννέα ορόφων χτυπήθηκε στο προάστιο Όμπολον, με αποτέλεσμα να υπάρχει ένας νεκρός και πάνω από 10 τραυματίες.

Ο Ουκρανός βουλευτής Αλεξέι Γκοντσαρένκο μίλησε στο Sky News από το σημείο της επίθεσης στην περιοχή Κουρένιβκα του Κιέβου.

Είπε ότι πιστεύεται ότι ένας 59χρονος πέθανε όταν πύραυλος έπληξε τραμ στην περιοχή τη Δευτέρα – μία από τις τρεις ρωσικές επιθέσεις που σημειώθηκαν σήμερα στο Κίεβο.

Parts of a Russian missile shot down in Kyiv hit a residential building and a trolley bus on Kyrylivska Street.

One person reportedly has been killed.

Photo: Interior Ministry advisor Anton Gerashchenko via Telegram. pic.twitter.com/HHvHRzGSVG

— The Kyiv Independent (@KyivIndependent) March 14, 2022