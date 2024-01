Όσκαρ Πιστόριους: Αποφυλακίζεται αλλά φοβάται για τη ζωή του

Λίγα μόλις 24ωρα απομένουν μέχρι την αποφυλάκιση του Όσκαρ Πιστόριους που κατηγορήθηκε για τον φόνο της συντρόφου του Ρίβα Στίνκαμπ. Οι αρχές έχουν προειδοποιήσει τον Όσκαρ Πιστόριους για το γεγονός πως θα είναι στόχος των οργισμένων φίλων της πρόωρα χαμένης Ρίβα Στίνκαμπ και του υπόκοσμου της Πρετόρια.

Είναι εδώ και καιρό που οι αρχές έχουν πληροφορηθεί πως ο Όσκαρ Πιστόριους ενδέχεται να βρεθεί αντιμέτωπος με ανατριχιαστικές επιθέσεις εκδίκησης από γκάνγκστερ για τη δολοφονία της Ρίβα Στίνκαμπ.

Η αστυνομία του Γιοχάνεσμπουργκ είχε λάβει πρόσφατα πληροφορίες ότι ο υπόκοσμος της πόλης είναι έτοιμος να εκδικηθεί για τη δολοφονία της Ρίβα Στίνκαμπ.

«Λάβαμε πληροφορίες ότι υπάρχουν άνθρωποι που λένε ότι άξιζε να πληρώσει για τη δολοφονία μιας νεαρής γυναίκας» σημείωναν χαρακτηριστικά από την αστυνομία σύμφωνα με τη The Sun. «Η Νότια Αφρική δεν έχει την πολυτέλεια να έχει άλλη βία που να συνδέεται με τον Όσκαρ Πιστόριους και η αστυνομία θα εργαστεί πολύ σκληρά για να διασφαλίσει την ασφάλειά του», ανέφεραν χαρακτηριστικά.

( η αδικοχαμένη Ρίβα Στίνκαμπ)

Ο Όσκαρ Πιστόριους πέρασε τις περισσότερες μέρες με φόβο για τη ζωή του από τότε που πυροβόλησε και σκότωσε τη σύντροφό του Ρίβα Στίνκαμπ το 2013.

Ο Όσκαρ Πιστόριους φέρεται να είχε γίνει παρανοϊκός σχετικά με πληρωμένους δολοφόνους που σχεδίαζαν τη δολοφονία του και έμενε μακριά από οποιαδήποτε παράθυρα από καθαρό φόβο.

Το φως της δημοσιότητας είχαν δει και ιστορίες που έλεγαν ότι ανησυχούσε πως θα του δηλητηρίαζαν το φαγητό μετά από εντολές γκάνγκστερ.

