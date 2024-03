Ολλανδία: Ο μεγαλύτερος κήπος με τουλίπες στον κόσμο γιόρτασε τα 75α γενέθλιά του

Οκήπος του Κέκενχοφ (Κήπος της Ευρώπης), ο μεγαλύτερος κήπος με τουλίπες στον κόσμο, που βρίσκεται κοντά στο Άμστερνταμ, άνοιξε χθες, 21 Μαρτίου τις πύλες του για την 75η επέτειο από την ίδρυσή του. Εκατοντάδες χιλιάδες επισκέπτες θαύμασαν τους 7 εκατομμύρια βολβούς ανθέων.

Κέκενχοφ: 1,4 εκατ. επισκέπτες το 2023

Το πάρκο, που βρίσκεται στο Λίσε (δυτική Ολλανδία), είναι έκτασης 320 στρεμμάτων, φυτεμένο με εκατομμύρια τουλίπες όλων των χρωμάτων και άλλα λουλούδια. Αποτελεί ένα δημοφιλές αξιοθέατο στη χώρα, με 1,4 εκατομμύρια επισκέπτες τον περασμένο χρόνο.

«Είναι η πρώτη φορά που έρχομαι και είμαι τόσο ενθουσιασμένη που παρίσταμαι στα 75α γενέθλια», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο η Ροσέλ Μπράεβερ, ηλικίας 41 ετών.

Prinses Margriet opent de jubileumeditie van de internationale bloemententoonstelling Keukenhof in Lisse. Het park opende 75 jaar geleden voor het eerst haar deuren. Jaarlijks worden 7 miljoen bloembollen in het lentepark geplant. https://t.co/EXOaP0xE2N pic.twitter.com/pCfuRIwfwJ

Από την πλευρά της, η Νίσα Κασίλιγια-Ραβίντραμ, μια Ινδή τουρίστρια ηλικίας 37 ετών, δήλωσε εντούτοις πως «είναι λίγο απογοητευμένη», διότι πολλές τουλίπες δεν είχαν πλήρως ανθίσει.

75 jaar Keukenhof! Dat betekent feest! Op 21 maart trappen we af met Symphony of Colours. Operazangeres Leatitia Gerards en dansers nemen ons mee op een muzikale reis door de tijd. Dit optreden vindt plaats om 12:00 uur, 14:00 uur en 16:00 uur bij de Molen. Zien we je daar? pic.twitter.com/vbBlhsPnyQ

— Keukenhof (@visitkeukenhof) March 18, 2024