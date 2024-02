Οι ρωσικές Αρχές συνέλαβαν τον δικηγόρο του Αλεξέι Ναβάλνι

Συνελήφθη σήμερα Τρίτη (27/2) στη Μόσχα, ένας από τους δικηγόρους που εκπροσωπούσε τον εκλιπόντα Αλεξέι Ναβάλνι, όπως μετέδωσαν ρωσικά μέσα ενημέρωσης.

Ο δικηγόρος συνόδεψε τη μητέρα του Ρώσου αντιφρονούντα την περασμένη εβδομάδα όταν εκείνη έκανε έκκληση στις αρχές να της παραδώσουν τη σορό του γιου της.

Η σύλληψη του Βασίλι Ντούμπκοφ αναφέρθηκε από την εφημερίδα Novaya Gazeta Europe και το ειδησεογραφικό πρακτορείο SOTA.

Democracy a la ruZ! 🤡🤡🤡 pic.twitter.com/dT8NHzS4i3

