Οι πιο επικίνδυνες χώρες του κόσμου για οδήγηση και η θέση της Ελλάδας

Η βρετανική Global Positioning Specialists (GPS) έδωσε στη δημοσιότητα τη λίστα της για τις 20 πιο επικίνδυνες χώρες του κόσμου στις οποίες μπορεί κάποιος να είναι οδηγός.

Η έρευνα έλαβε υπόψη τον αριθμό των θανάτων σε τροχαία περιστατικά, την ποιότητα των οδικών αρτηριών και τα εγκλήματα που αφορούν κλοπές αυτοκινήτων και μηχανών στις 60 πιο “εξαρτημένες” χώρες από οχήματα στον πλανήτη. Ανάμεσα σε αυτές είναι και η χώρα μας, η οποία “φιγουράρει” στην πέμπτη θέση της λίστας, ανάμεσα σε εκείνες που είναι λιγότερο ασφαλείς για οδήγηση. Θέση που καθόλου δεν μας τιμά.

Η χώρα μας είναι πολύ ψηλά στην εγκληματικότητα που συνδέεται με τα τροχοφόρα, καθώς καταγράφονται 227 κλοπές αυτοκινήτων ανά 100.000 κατοίκους. Στα τροχαία δυστυχήματα καταγράφεται ως 27η στον πλανήτη και στην ποιότητα των δρόμων είναι στην 26η θέση.

Most Dangerous Countries to be a Driver:

1.🇱🇧 Lebanon

2.🇺🇾 Uruguay

3.🇨🇴 Colombia

4.🇨🇷 Costa Rica

5.🇬🇷 Greece

6.🇬🇹 Guatemala

7.🇨🇱 Chile

8.🇩🇴 Dominican Republic

9.🇮🇹 Italy

10.🇷🇺 Russia

11.🇵🇪 Peru

12.🇺🇸 USA

13.🇱🇻 Latvia

14.🇹🇹 Trinidad and Tobago

15.🇦🇺 Australia

16.🇩🇿 Algeria

17.🇨🇿…

