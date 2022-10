Ο Ζελένσκι τιμήθηκε με αφορμή την επέτειο του «Όχι» της 28ης Οκτωβρίου

Μήνυμα στην διεθνή κοινότητα να μην διστάζει να λέει «όχι» και να συνεχίζει να αμύνεται απέναντι στο κακό έστειλε ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο οποίος τιμήθηκε από το «Ίδρυμα για την Ημέρα του Όχι» (Oxi Day Foundation) στην Ουάσιγκτον, με αφορμή την επέτειο της 28ης Οκτωβρίου.

«Μην τα παρατάτε, πάντα να πολεμάτε. Μην παρατάτε τα δικαιωματα σας και μην εγκαταλείψετε την επιθυμία να ζείτε. Σας παρακαλώ να βοηθάτε τους άλλους που πολεμάνε για την ελευθερία», είπε σε μήνυμά του ο κ. Ζελένσκι.

President @ZelenskyyUa accepts the Oxi Courage award for his courageous leadership defending Ukraine… and for saying NO (Oxi) to terrorism and hate. #oxicourage pic.twitter.com/fINLchtzmj

— Oxi Day Foundation (@oxidayfndation) October 28, 2022