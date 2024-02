«Ο Ναβάλνι πέθανε από φυσικά αίτια, θρόμβωση», λέει η ουκρανική κατασκοπεία

Ο επικεφαλής των μυστικών υπηρεσιών της Ουκρανίας ισχυρίστηκε ότι ο Αλεξέι Ναβάλνι μάλλον «πέθανε από θρόμβωση», απορρίπτοντας τις εκτιμήσεις ότι δολοφονήθηκε από το Κρεμλίνο.

Ο Ναβάλνι, πολιτικός αντίπαλος του Βλάντιμιρ Πούτιν, ο οποίος εξέτιε ποινή φυλάκισης 19 ετών στην αρκτική ποινική αποικία «Polar Wolf», βρέθηκε νεκρός νωρίτερα αυτό το μήνα με τη Ρωσία να υποστηρίζει ότι πέθανε από «σύνδρομο αιφνίδιου θανάτου» ενώ βρισκόταν σε περίπατο.

Ωστόσο, πολλοί έχουν εικάσει ότι σκοτώθηκε με εντολή του Πούτιν, με τον Λετονό πρόεδρο Έντγκαρ Ρίνκεϊς να δηλώνει ευθέως: «Ό,τι και να σκέφτεστε για τον Αλέξι Ναβάλνι, ως πολιτικός μόλις δολοφονήθηκε βάναυσα από το Κρεμλίνο».

Από φυσικά αίτια ο θάνατος του Ναβάλνι λέει ο επικεφαλής της ουκρανικής κατασκοπείας

Σήμερα, ωστόσο, ο Κιρίλο Μπουντάνοφ, επικεφαλής της στρατιωτικής υπηρεσίας πληροφοριών GUR της Ουκρανίας, εκτίμησε ότι ο θάνατός του μπορεί να οφείλεται σε φυσικά αίτια, μετέδωσε η Daily Mail.

Δήλωσε στους δημοσιογράφους: «Μπορεί να σας απογοητεύσω, αλλά με αυτά που γνωρίζουμε πράγματι πέθανε από θρόμβο αίματος. Και αυτό είναι λίγο-πολύ επιβεβαιωμένο».

Οι αρχές των φυλακών αρνήθηκαν να παραδώσουν τη σορό του Nαβάλνι για περισσότερο από μία εβδομάδα μετά τον θάνατό του. Χθες, η σορός του παραδόθηκε τελικά στη μητέρα του μετά από εννέα ημέρες αγωνιώδους αναμονής.

«Το σώμα του Aλεξέι παραδόθηκε στη μητέρα του. Πολλές ευχαριστίες σε όλους εκείνους που το απαίτησαν μαζί μας», έγραψε η Κίρα Γιάρμις, εκπρόσωπος του Ναβάλνι.

