Ο γαμπρός περιγράφει το χάος από τη φωτιά στη γαμήλια δεξίωση με τους 113 νεκρούς

«Είμαστε νεκροί μέσα μας»: Αυτό δήλωσαν ο γαμπρός και η νύφη, το γαμήλιο γλέντι των οποίων κατέληξε σε καταστροφή μετά από πυρκαγιά που σκότωσε περισσότερους από 100 καλεσμένους τους στο Ιράκ.

Ο 27χρονος Ρέβαν και η 18χρονη Χάνεε, επέζησαν της πυρκαγιάς, η οποία ξεκίνησε μέσα σε μια κατάμεστη αίθουσα γάμου στο Καρακός, στην επαρχία Νινευή του βόρειου Ιράκ. Από την πυρκαγιά σκοτώθηκαν 113 άτομα ενώ τουλάχιστον 150 τραυματίστηκαν

Όπως δήλωσε ο γαμπρός στο Sky News, έχασε 15 μέλης της οικογένειάς του στη φωτιά, ενώ πρόσθεσε πως η σύζυγός του «δεν μπορεί να μιλήσει« μετά την απώλεια 10 συγγενών της, συμπεριλαμβανομένης της μητέρας και του αδερφού της. Ο πατέρας της βρίσκεται σε κρίσιμη κατάσταση.

«Ναι, καθόμαστε εδώ μπροστά σας ζωντανοί. Αλλά μέσα μας είμαστε νεκροί. Είμαστε μουδιασμένοι. Είμαστε νεκροί μέσα μας» είπε ο γαμπρός.

A new video was recently published of the moment the Hamdaniyah fire occurred in Iraq. Which killed more than 100 people.💔 pic.twitter.com/wRhubzPdgi

— Orhan Qereman (@Orhan_Qereman) September 28, 2023