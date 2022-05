ΝΥΤ: Αντίποινα στην Αθήνα και μήνυμα του Ιράν στον Μπάιντεν η κατάσχεση των ελληνικών τάνκερ

Κορυφώνεται η αγωνία για τους έννέα Έλληνες ναυτικούς, που είναι όμηροι στο Ιράν μετά την κατάσχεση δύο τάνκερ ελληνικών συμφερόντων που έγινε την Παρασκευή στον Περσικό Κόλπο.

Την ευθύνη για την κατάληψη των δύο ελληνικών πλοίων ανέλαβαν οι «Φρουροί της Επανάστασης» -το επίλεκτο τμήμα των ιρανικών ενόπλων δυνάμεων. «Το Πολεμικό Ναυτικό των Φρουρών της Επανάστασης κατέλαβε σήμερα δύο ελληνικά τάνκερ για παραβιάσεις στα ύδατα του Κόλπου» αναφέρεται σε ανακοίνωσή τους.

Η κίνηση του Ιράν αποδίδεται σε αντίποινα προς την Αθήνα για την κατάσχεση φορτίου αργού ιρανικού πετρελαίου που μεταφερόταν από ρωσικό δεξαμενόπλοιο στις 15 Απριλίου στα ανοιχτά της Εύβοιας και την απόφαση της Ελλάδας την Πέμπτη 26 Μαΐου να αποστείλει το φορτίο στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Ποιο μήνυμα στέλνουν οι Ιρανοί στον Τζο Μπάιντεν

Το περιστατικό σύμφωνα με σχετική δημοσίευση των «New York Times», επισφραγίζει μια τεταμένη εβδομάδα στο Ιράν, η οποία άρχισε την Κυριακή (22/05) με τη δολοφονία ενός ανώτερου μέλους των Φρουρών στην Τεχεράνη, σε μια επίθεση που πραγματοποιήθηκε από το Ισραήλ κατά τους αξιωματούχους τόσο του Ιράν όσο και των μυστικών υπηρεσιών. Στη συνέχεια, την Τετάρτη (25/06), μια επίθεση με μη επανδρωμένο αεροσκάφος στην ευαίσθητη στρατιωτική τοποθεσία Παρτσίν σκότωσε έναν μηχανικό του Υπουργείου Άμυνας του Ιράν.

Ιρανοί εμπειρογνώμονες σε θέματα πετρελαίου και ενέργειας δήλωσαν ότι η κατάσχεση των πλοίων από το Ιράν ήταν ένα μήνυμα προς την Ουάσινγκτον ότι το Ιράν θα σκληρύνει τη στάση του εάν η κυβέρνηση του Τζο Μπάιντεν επιστρέψει στην πολιτική της μέγιστης πίεσης της εποχής του Ντόναλντ Τραμπ και αρχίσει να κατάσχει τάνκερ και φορτία αργού πετρελαίου, που ανήκουν στο Ιράν.

«Ο κύριος σκοπός είναι να σταλεί ένα σαφές μήνυμα στη Δύση ότι οι μελλοντικές κατασχέσεις πετρελαιοφόρων θα αντιμετωπιστούν με ανάλογη απάντηση», δήλωσε η Σίνα Αζόντι, αναλυτής του Ιράν στο Ατλαντικό Συμβούλιο στην Ουάσινγκτον.

Η τύχη της αναθεωρημένης πυρηνικής συμφωνίας είναι ασαφής, καθώς οι συνομιλίες έχουν παγώσει λόγω του χαρακτηρισμού των Φρουρών της Επανάστασης από τις ΗΠΑ ως τρομοκρατικής οργάνωσης. Το Ιράν έχει απαιτήσει να αφαιρεθεί από τον κατάλογο το Σώμα των Φρουρών της Επανάστασης, αλλά μέχρι στιγμής η Ουάσινγκτον έχει αρνηθεί, λέγοντας ότι ο χαρακτηρισμός είναι ανεξάρτητος από την πυρηνική συμφωνία.

Ιράν: «Αποφασίσαμε να λάβουμε τιμωρητικά μέτρα κατά της Ελλάδας»

Πάντως, το Nour News, το οποίο συνδέεται με ένα ιρανικό κρατικό όργανο ασφαλείας, ανέφερε, την Παρασκευή (27/05), στο Twitter: «Μετά την κατάσχεση ενός ιρανικού δεξαμενόπλοιου από την ελληνική κυβέρνηση και τη μεταφορά του πετρελαίου του στους Αμερικανούς, το Ιράν αποφάσισε να λάβει τιμωρητικά μέτρα κατά της Ελλάδας». Δεν ανέφερε, όμως, τι είδους μέτρα θα λάβει το Ιράν.

Following the seizure of an Iranian tanker by the Greek government and the transfer of its oil to the Americans, #Iran has decided to take punitive action against #Greece. pic.twitter.com/F0UzjMCLQk

— nournewsen (@nournewsen) May 27, 2022