Ντουμπάι: Τί προκάλεσε τις πρωτοφανείς πλημμύρες - Τί εκτιμούν οι μετεωρολόγοι

Τεράστιες πλημμύρες σημειώθηκαν στο Ντουμπάι την Τρίτη 16/4, με τους δρόμους να μετατρέπονται σε ποτάμια και να ορμητικά νερά να πλημμυρίζουν σπίτια και επιχειρήσεις.

Τις τελευταίες ώρες εξελίσσεται ένα σενάριο σύμφωνα με το οποίο οι πλημμύρες οφείλονται στο πρόγραμμα πρόκλησης τεχνητής βροχής που υπάρχει στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα από τη δεκαετία του 1990.

Υπάρχουν πολλές μέθοδοι πρόκλησης τεχνητής βροχής που σχετίζονται με τις τοπικές περιβαλλοντικές, ατμοσφαιρικές και άλλες συνθήκες της περιοχής που θα γίνει προσπάθεια να δημιουργηθεί τεχνητή βροχή. Στην περίπτωση των ΗΑΕ έχει επιλεγεί ο βομβαρδισμός των νεφών της χώρας με αλάτι, μια διαδικασία που είναι πιο γνωστή με τον όρο «σπορά νεφών».

Οι πλημμύρες που σημειώθηκαν την Τρίτη οφείλονται σύμφωνα με ειδικούς σε ένα συνδυασμό ατμοσφαιρικών φαινομένων όπου έπαιξαν ρόλο οι αυξημένες θερμοκρασίες που σε συνδυασμό με την υγρασία προκάλεσαν ακραίες βροχοπτώσεις με το Ντουμπάι να είναι ευάλωτο εξαιτίας της απουσίας χώρων πρασίνου που μπορούν να απορροφήσουν κάποια επίπεδα υγρασίας αλλά και η απουσία υποδομών αντιμετώπισης τέτοιου είδους φυσικών φαινομένων όπως το προβληματικό αποχετευτικό σύστημα της πόλης για τον ανασχεδιασμό και βελτίωση του έχει εγκριθεί ένα ποσό περίπου 22 δισ. δολαρίων.

