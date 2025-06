Ντόναλντ Τραμπ: Ανακοίνωσε πως Ισραήλ και Ιράν συμφώνησαν να κηρύξουν «πλήρη κατάπαυση του πυρός»

Λίγες ώρες μετά την πυραυλική επίθεση του Ιράν κατά αμερικανικής βάσης στο Κατάρ, ο Ντόναλντ Τραμπ, μέσα από ανάρτηση στο Truth Social, ανακοίνωσε πως το Ισραήλ και το Ιράν συμφώνησαν να κηρύξουν «πλήρη κατάπαυση του πυρός».

"CONGRATULATIONS TO EVERYONE! It has been fully agreed by and between Israel and Iran that there will be a Complete and Total CEASEFIRE..." –President Donald J. Trump pic.twitter.com/hLTBT34KnG

— The White House (@WhiteHouse) June 23, 2025