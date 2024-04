Νότιος Αφρική: Αναγκαστική προσγείωση αεροπλάνου Boeing που έχασε τον τροχό (βίντεο)

Ένας ακόμη πονοκέφαλος για την Boeing καθώς αποκολλήθηκε ένας τροχός αεροπλάνου 737-800 με αποτέλεσμα να αναγκαστεί να πραγματοποιήσει αναγκαστική προσγείωση.

Το περιστατικό έλαβε χώρα στη Νότια Αφρική σε πτήση της FlySafair.

Μάλιστα το αεροπλάνο προσγειώθηκε 190 λεπτά μετά την αρχική απογείωση και μετά από οπτικό έλεγχο από τους υπεύθυνους εναέριας κυκλοφορίας. Κανείς δεν τραυματίστηκε στο ατύχημα.

Κάτι αντίστοιχο είχε συμβεί να μήνα πριν στο Σαν Φρανσίσκο.

Η νέα περιπέτεια γίνεται εν μέσω αναταραχής για την Boeing μετά την κατάθεση του πληροφοριοδότη Σαμ Σαλεχπούρ ενώπιον του Κογκρέσου την περασμένη εβδομάδα, στην οποία κατηγόρησε την εταιρεία ότι έπαιζε «ρωσική ρουλέτα» με τις ζωές των ανθρώπων.

BREAKING: A Boeing 737-800 flown by @FlySafair lost a wheel on take-off at Johannesburg Airport. pic.twitter.com/FSXSVyfKfH

— Disprin (@DisprinXtra) April 23, 2024