19χρονος άνδρας με σύνδρομο Down τερματίζει τον μαραθώνιο του Λονδίνου και σπάει ρεκόρ

ΟLloyd Martin είναι και επίσημα ο νεαρότερος άνδρας με αναπηρία που ολοκληρώνει μαραθώνιο και συγκεκριμένα τον αγώνα του Λονδίνου, που πραγματοποιήθηκε στις 21 Απριλίου.

Σύμφωνα με την μητέρα του, Ceri Hooper, η οποία είναι και προπονήτριά του, ο Lloyd, που πάσχει από σύνδρομο Down, έκανε το όνειρό του πραγματικότητα, καθώς μεταξύ άλλων αυτή ήταν η πρώτη φορά που έτρεξε τόσο μεγάλη απόσταση.

Η προπόνηση του Lloyd ξεκίνησε μόλις λίγους μήνες πριν, και μέχρι τα Χριστούγεννα η μεγαλύτερη απόσταση που είχε τρέξει ήταν τα 5 χιλιόμετρα. Η 54χρονη μητέρα του εκπόνησε ένα σχέδιο προπόνησης ειδικά προσαρμοσμένο στις ανάγκες του και η Επιτροπή Παραολυμπιακών Αγώνων της Μεγάλης Βρετανίας τού εξασφάλισε μία θέση στον μαραθώνιο.

«Ο κόσμος τον επευφημούσε. Ήταν δύσκολο, αλλά τα καταφέραμε», είπε η μητέρα του μετά την ολοκλήρωση του αγώνα.

«Όταν τερματίσαμε, δεν είπαμε πολλά πράγματα, ξεσπάσαμε και οι δύο σε δάκρυα»

Πριν λίγο καιρό ο Lloyd είχε δηλώσει στο BBC News:

«Μου αρέσει πολύ να τρέχω με τη μαμά μου. Είναι μαραθωνοδρόμος. Την αγαπώ, είναι θρύλος». H Ceri Hooper είναι μία από τις αθλήτριες της Ουαλίας που έχουν εκπροσωπήσει τον τόπο τους σε διάφορες διοργανώσεις, όπως οι μαραθώνιοι της Βοστόνης και του Σικάγο.

Ποιο είναι το επόμενο βήμα για τον Lloyd; Θα συνεχίσει, φυσικά, να τρέχει και να αποδεικνύει, όπως είπε η μητέρα του, πως «όλα είναι πιθανά αν τα επιδιώξεις».

Παρακάτω μπορείτε να δείτε το συγκινητικό βίντεο της βράβευσής του:

Congratulations Lloyd Martin 👏

Lloyd is the youngest person to complete a marathon (II2) (male) ✨ #LondonMarathon pic.twitter.com/C3P9htKPgz

— Guinness World Records (@GWR) April 21, 2024