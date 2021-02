Νότια Αφρική: Γυναίκα ποζάρει με την καρδιά καμηλοπάρδαλης ως δώρο για τον Άγιο Βαλεντίνο

Μία ιδιοκτήτρια αγροκτήματος στην Νότια Αφρική επικρίθηκε έντονα, όταν ανέβασε μια φωτογραφία που ποζάρει με την καρδιά μιας καμηλοπάρδαλης! Το άτυχο ζώο πυροβόλησε και σκότωσε η ίδια κατά τη διάρκεια ενός ταξιδιού για κυνήγη στις αρχές του μήνα.

Σε μια σειρά φωτογραφιών που δημοσίευσε στη σελίδα της στο Facebook, η 32χρονη Merelize van der Merwe έδειχνε να σφίγγει χαρούμενα την ματωμένη καρδιά στα χέρια της.

«Αναρωτηθήκατε ποτέ πόσο μεγάλη είναι η καρδιά μιας καμηλοπάρδαλης;» έγραψε στη λεζάντα. «Είμαι ξετρελαμένη, πετάω από την χαρά μου για το ΜΕΓΑΛΟ μου δώρο για του Αγίου Βαλεντίνου!!!»

Η Van Der Merwe ποζάρει δίπλα στο άψυχο σώμα της καμηλοπάρδαλης Η Van Der Merwe ποζάρει δίπλα στο άψυχο σώμα της καμηλοπάρδαλης , by katerina

Σε μια ξεχωριστή ανάρτηση της στο Facebook, η Van Der Merwe, είπε ότι περίμενε να κυνηγήσει έναν «μεγάλο μαύρο ταύρο καμηλοπάρδαλη» από το 2016, ποστάροντας μια φωτογραφία που κρατάει ένα όπλο δίπλα στο άψυχο σώμα μιας μεγάλης καμηλοπάρδαλης. «Έχω κυνηγήσει περισσότερα ζώα, από όσα μπορώ να μετρήσω, αλλά εξακολουθώ να ενθουσιάζομαι κάθε φορά», έγραψε.

Το ταξίδι διοργανώθηκε από τον σύζυγό της ως δώρο για την Ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου. Το ζευγάρι ταξίδεψε στα βορειοδυτικά του Γιοχάνεσμπουργκ, κοντά στο Sun City.

Περιγράφοντας την καμηλοπάρδαλη, η Van Der Merwe είπε: «Δεν μπορούσα να πιστέψω τα μάτια μου! ΜΕΓΑΛΗ ΜΑΥΡΗ και ΓΡΙΑ, τόσο γριά που ο ιδιοκτήτης δεν ήξερε αν θα ζούσε άλλους 3 μήνες !!!»

«Ο υπέροχος σύζυγός μου ήξερε ότι αυτό ήταν το όνειρό μου και με υποστήριξε πλήρως από ένα ρομαντικό σαββατοκύριακο σε ξενοδοχείο 5 αστέρων μέχρι το να συρθούμε στη ζέστη και στους θάμνους. Ήμουν κυριολεκτικά σαν ένα μικρό παιδί για 2 εβδομάδες και μετρούσα τις μέρες»

Μετά τη δολοφονία της 17χρονης καμηλοπάρδαλης - ένα είδος που η Διεθνής Ένωση για τη Διατήρηση της Φύσης αναφέρει ως «ευάλωτη» - η Van Der Merwe είπε ότι «με πλημμύρισε συναισθήματα καθώς περίμενα χρόνια να έχω αυτή την ευκαιρία !!»

Ισχυρίστηκε ότι η θανάτωση του ζώου θα σήμαινε ότι «ένας νέος ταύρος μπορεί να αναλάβει και να παρέχει νέα ισχυρή γενεσιολογία για το κοπάδι».

Οι δημοσιεύσεις της επικρίθηκαν έντονα με δεκάδες σχόλια που άφησαν οι χρήστες στη σελίδα της στο Facebook. «Είμαι τελείως σοκαρισμένος από αυτό που έκανες σε ένα από τα πιο ταπεινά, στοργικά και όμορφα ζώα στον πλανήτη», έγραψε ένας. «Ντροπή σου», σχολίασε ένας άλλος.

Η Elisa Allen, διευθύντρια του Ηνωμένου Βασιλείου του ομίλου People for the Ethical Treatment of Animals (PETA), περιέγραψε τις ενέργειές της ως «αιματοχυσία σε συνδυασμό με μια καμένη επιθυμία για επίδειξη».

Πηγή The Independent

