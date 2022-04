Νορβηγία: Έκαψαν αντίτυπα του Κορανίου - Επεισόδια σε αντιμουσουλμανική διαδήλωση

Επεισόδια ξέσπασαν στη νότια Νορβηγία κατά τη διάρκεια αντιμουσουλμανικής διαδήλωσης χθες Σάββατο το απόγευμα, με την αστυνομία να κάνει χρήση δακρυγόνων εναντίον συγκεντρωμένων που πέταγαν πέτρες και άλλα αντικείμενα πίσω από οδοφράγματα.

Αρκετές εκατοντάδες άνθρωποι συμμετείχαν στην ισλαμοφοβική εκδήλωση στην πόλη Σάντεφιορντ, μετέδωσε το νορβηγικό τηλεοπτικό δίκτυο NRK, επικαλούμενο την αστυνομία.

Την πορεία οργάνωσε συμμαχία οργανώσεων της άκρας δεξιάς, η οποία αυτοαποκαλείται «Σταματήστε τον Εξισλαμισμό της Νορβηγίας». Οι συμμετέχοντες ανακοίνωσαν ότι θα έκαιγαν αντίτυπα του Κορανίου, σύμφωνα με το τηλεοπτικό δίκτυο.

Clashes erupted in Norway today and police fired tear gas as the anti-Muslim organisation Sian held a demonstration in Sandefjord and burned a copy of the Quran pic.twitter.com/MSKQ45tPtn

— Active Patriot (@ActivePatriotUK) April 23, 2022