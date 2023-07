Νέα Υόρκη: Καταρρακτώδεις βροχές προκάλεσαν σοβαρά προβλήματα - Μια γυναίκα έχασε τη ζωή της

Καταρρακτώδεις βροχές προκάλεσαν πλημμύρες «που μπορεί να θέσουν σε κίνδυνο ζωές» χθες, Κυριακή, στην πολιτεία της Νέας Υόρκης, στις βορειοανατολικές ΗΠΑ, μετατρέποντας δρόμους σε ποτάμια, παρασύροντας γέφυρες και οδηγώντας την κυβερνήτρια να κηρύξει σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης κομητείες.

Μια γυναίκα έχασε τη ζωή της την ώρα που προσπαθούσε να βγει από το σπίτι της με τον σκύλο της στην κοιλάδα Χάντσον, καθώς παρασύρθηκε από τα νερά ξαφνικής πλημμύρας, μετέδωσαν μέσα ενημέρωσης.

Route 218 (Storm King Highway/9W) in Orange County, New York/#HudsonValley has sustained catastrophic damage.

A summer’s worth of rain fell in a single day.pic.twitter.com/uVq9u9QSbw

— Ben Noll (@BenNollWeather) July 10, 2023