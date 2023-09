Νέα Υόρκη: Καταιγίδα μετέτρεψε σε ποτάμια τους δρόμους

Στο στόχαστρο ισχυρής καταιγίδας βρέθηκε η Νέα Υόρκη νωρίτερα το πρωί της Παρασκευής με αποτέλεσμα να κλείσουν τμήματα του μετρό της πόλης. Δρόμοι και λεωφόροι μετατράπηκαν σε ποτάμια ενώ διεκόπη η πρόσβαση σε τουλάχιστον έναν τερματικό σταθμό του αεροδρομίου LaGuardia.

JUST IN: Heavy rain hit New York City and nearby areas on Friday morning, causing flash floods. WATCH pic.twitter.com/t4nATtvjj8

— Simon Ateba (@simonateba) September 29, 2023