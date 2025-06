Νέα έκρηξη της Αίτνας λόγω εσωτερικής κατάρρευσης του νοτιοανατολικού κρατήρα του ηφαιστείου

Μαύρο σύννεφο καπνού ύψους πολλών χιλιομέτρων έχει δημιουργηθεί πάνω από τον κρατήρα της Αίτνας.

Σύμφωνα με το Ινστιτούτο Γεωφυσικής της Κατάνιας, το φαινόμενο οφείλεται σε μερική εσωτερική κατάρρευση του νοτιοανατολικού κρατήρα του ηφαιστείου.

Μέχρι στιγμής η λάβα και τα πετρώματα δεν απειλούν κατοικημένες περιοχές αλλά από νωρίς το πρωί απομακρύνθηκαν όλοι οι τουρίστες και ορειβάτες που βρίσκονταν στην περιοχή. Τις επόμενες ώρες αναμένεται να αποφασιστεί αν θα διακοπεί, προσωρινά, η λειτουργία του αεροδρομίου της Κατάνης.

🌋Mount Etna has begun to erupt, forcing tourists to flee as a plume of smoke rises.⚡️ pic.twitter.com/GCTENiGYM4

— mặt🌗trăng” (@MatTrang911) June 2, 2025