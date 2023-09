Ναγκόρνο Καραμπάχ: Τουλάχιστον 20 νεκροί και 290 τραυματίες από την έκρηξη δεξαμενής καυσίμων

Τουλάχιστον 20 άνθρωποι σκοτώθηκαν από έκρηξη που σημειώθηκε χθες, Δευτέρα, σε δεξαμενή καυσίμων στο Ναγκόρνο-Καραμπάχ, έγινε γνωστό από τις τοπικές αρμενικές αρχές, από το Γερεβάν έγινε γνωστό πως περισσότεροι από 13.000 πρόσφυγες έχουν φθάσει στην Αρμενία από τον θύλακα αυτόν, που ανήκει στο Αζερμπαϊτζάν.

Οι αρμενικές αρχές του Ναγκόρνο-Καραμπάχ δήλωσαν πως, εκτός από τους 20 νεκρούς από την έκρηξη στη δεξαμενή καυσίμων, 290 έχουν τραυματισθεί και νοσηλεύονται, ενώ δεκάδες απ' αυτούς «εξακολουθούν να βρίσκονται σε κρίσιμη κατάσταση».

Εξάλλου, στο Γερεβάν, η αρμενική κυβέρνηση ανακοίνωσε πως 13.350 πρόσφυγες, που διέφυγαν από το Ναγκόρνο-Καραμπάχ, έχουν φθάσει στην Αρμενία, σχεδόν μία εβδομάδα μετά την επίθεση των Αζέρων και τη συνθηκολόγηση των αρμένιων αυτονομιστών σ' αυτό το διαφιλονικούμενο θύλακα.

A big explosion occurred at a fuel warehouse near the highway between Stepanakert and Askeran in Nagorno-Karabagh, Locals report that the amount of dead and injured has already passed 200. pic.twitter.com/5ch7qZ53jD

— NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) September 25, 2023