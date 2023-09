Ναγκόρνο Καραμπάχ: Νεκροί και 200 τραυματίες από την έκρηξη σε πρατήριο καυσίμων

Μεγάλος αριθμός άνθρωπων σκοτώθηκαν και περίπου 200 τραυματίστηκαν από την έκρηξη μιας δεξαμενής καυσίμων, νωρίτερα σήμερα, Δευτέρα, στο Ναγκόρνο Καραμπάχ, ανακοίνωσαν οι αυτονομιστικές αρχές του θύλακα αυτού, χωρίς να δώσουν συγκεκριμένο απολογισμό.

🔴 Powerful Explosion Rocks Gasoline Warehouse in Nagorno-Karabakh

A formidable explosion occurred at a gasoline warehouse in the suburbs of Stepanakert. A tanker carrying gasoline detonated, causing extensive damage and injuring dozens, some with severe injuries. Sadly, there… pic.twitter.com/sYuvfob0Mu

— Global Observer X (@GlobalObserverX) September 25, 2023