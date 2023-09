Σάλος στη Ζιμπάμπουε: Λευκό μοντέλο θα εκπροσωπήσει τη χώρα στον διαγωνισμό Miss Universe

Σάλο έχει προκαλέσει στη Ζιμπάμπουε η νίκη της Brooke Bruk-Jackson, ενός λευκού μοντέλου, στον εθνικό διαγωνισμό ομορφιάς με αποτέλεσμα αυτή να εκπροσωπήσει την χώρα για Miss Universe 2023.



Η Brooke Bruk-Jackson, είναι μοντέλο 21 ετών, γεννημένη και μεγαλωμένη στην αφρικανική χώρα και κερδίζοντας τον διαγωνισμό είναι το πρώτο μοντέλο από την χώρα που θα συμμετάσχει στον Miss Universe μετά από 22 χρόνια από τον οποίο η Ζιμπάμπουε απείχε.



21-year-old Brooke Bruk-Jackson crowned Miss Universe Zimbabwe 2023

Under the theme “Beautifully Confident,” the Miss Universe Zimbabwe pageant was held last night at the Hippodrome in Braeside, Harare. pic.twitter.com/EgDz3TaHo9

— Povo News (@povonewstv) September 17, 2023