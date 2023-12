Μπιγκ Μπεν: Θα χτυπήσει τα μεσάνυχτα για 100ή Πρωτοχρονιά

Είναι ένας από τους διάσημους ήχους καμπάνας στον κόσμο. Όπως συμβαίνει εδώ και εκατό χρόνια, ο εμβληματικός αυτός ήχος της καμπάνας του Μπιγκ Μπεν θα ηχήσει και σήμερα τα μεσάνυχτα για να αναγγείλει τον ερχομό του νέου έτους και ο διάσημος ήχος “bong” θα μεταδοθεί ζωντανά από το BBC, με τον… αντίλαλο να φτάνει έτσι πολύ πιο μακριά από το Λονδίνο.

Ήταν η 31η Δεκεμβρίου 1923, και ενώ πλησίαζαν τα μεσάνυχτα, όταν ένας ηχολήπτης του BBC ανέβηκε σε μια στέγη απέναντι από το βρετανικό κοινοβούλιο κρατώντας ένα μικρόφωνο για να ηχογραφήσει τον ήχο της καμπάνας του Μπιγκ Μπεν για τον ερχομό του 1924.

Έκτοτε, ο γνώριμος ήχος μεταδίδεται σε ζωντανή μετάδοση κάθε Πρωτοχρονιά. Έτσι και σήμερα τα μεσάνυχτα ακριβώς, στο Radio 4 του BBC.

Αυτός ο μπάσος ήχος ακούγεται δύο φορές την ημέρα στο Radio 4, στις 18:00 και τα μεσάνυχτα, και επίσης στις 22:00 τις Κυριακές.

Ενώ οι Λονδρέζοι θα γιορτάζουν την Πρωτοχρονιά, ο Άντριου Στρέιντσγουεϊ, ένας 37χρονος μηχανικός ρολογιών, θα βρίσκεται στην κορυφή του Πύργου της Ελισάβετ, ο οποίος έχει ύψος 96 μέτρα όπου βρίσκεται το Μπιγκ Μπεν και τέσσερις άλλες καμπάνες.

