Μπάιντεν: «Δεν θα υποκλιθώ στον Πούτιν όπως έκανε ο Τραμπ, άφησε την Οικονομία στο χείλος του γκρεμού»

Ασυνήθιστα επιθετικός απέναντι στον Ντόναλντ Τραμπ ήταν ο Τζο Μπάιντεν μιλώντας για την κατάσταση της ένωσης (State of the Union) κατηγορώντας τον πως υποτάχθηκε, «υποκλίθηκε» στον Βλαντίμιρ Πούτιν και κρίνοντας πως «η ελευθερία και η δημοκρατία» στη χώρα υφίστανται «επίθεση».

«Η ελευθερία και η δημοκρατία υφίστανται επίθεση» στις ΗΠΑ, δήλωσε επίσης ο πρόεδρος των ΗΠΑ. Από την εποχή «του προέδρου Λίνκολν» και του αμερικανικού εμφυλίου πολέμου, «ουδέποτε η ελευθερία μας και η δημοκρατία μας είχαν δεχθεί (τέτοια) επίθεση στη χώρα μας όπως σήμερα», είπε ο Δημοκρατικός πρόεδρος στην ομιλία του στο Κογκρέσο.

Ο Αμερικανός πρόεδρος καυχήθηκε για τα πεπραγμένα του στο πεδίο της οικονομικής πολιτικής, διαβεβαιώνοντας πως όλος ο κόσμος «φθονεί» σήμερα την οικονομία των ΗΠΑ.

Tune in as I deliver the State of the Union address to a joint session of Congress. https://t.co/umvhDstnSu

— President Biden (@POTUS) March 8, 2024