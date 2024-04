Πού βρίσκεται σήμερα ο «Ιησούς από τη Ναζαρέτ»

Ο Ρόμπερτ Πάουελ έγινε γνωστός για τον πρωταγωνιστικό ρόλο στην τηλεοπτική μίνι σειρά του Φράνκο Τζεφιρέλι «Ο Ιησούς από τη Ναζαρέτ» του 1977. Μάλιστα, αν κι έχουν κυκλοφορήσει πολλές σειρές και ταινίες για τον βίο και τα πάθη του Χριστού, ο Πάουελ παραμένει μέχρι και σήμερα, ο πιο διάσημος «Ιησούς».

Αν και οι δημόσιες εμφανίσεις του 79χρονου ηθοποιού είναι ελάχιστες, θα συμμετέχει τον Μάιο σε ένα αφιέρωμα στον Κάρολο Ντίκενς, που είναι κι ένας από τους αγαπημένους του Άγγλους συγγραφείς

A Celebration of Charles Dickens by Robert Powell is at @PHBeccles on Sunday 12th May. To book tickets scan the QR code or visit: https://t.co/JKNCjcGxBl #Dickens #Author #Theatre #Liveshow pic.twitter.com/4NiR08wOb4

— Clive Conway (@CliveConway) April 26, 2024