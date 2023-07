Μεξικό: Τουλάχιστον 29 νεκροί από την πτώση λεωφορείου σε γκρεμό

Τουλάχιστον 29 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι 19 τραυματίστηκαν όταν λεωφορείο έπεσε σε χαράδρα σε ορεινή περιοχή στην πολιτεία Οαχάκα (νότια) στο Μεξικό, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό των θυμάτων που έδωσε εισαγγελικός λειτουργός.

«Οι αριθμοί που έχουμε, 12 ώρες μετά την έναρξη των επιχειρήσεων διάσωσης, είναι 29 νεκροί και 19 τραυματίες», είπε τηλεφωνικά ο εισαγγελέας της πολιτείας, ο Μπερνάρντο Ροδρίγκες Αλαμίγια, στο Γαλλικό Πρακτορείο.

Διευκρίνισε πως τα θύματα είναι 15 γυναίκες, δύο εκ των οποίων υπέκυψαν σε νοσοκομείο όπου τους προσφέρονταν φροντίδες, 13 άνδρες κι ένα παιδί.

Σύμφωνα με την πολιτική προστασία, τουλάχιστον έξι από τους τραυματίες δεν είχαν τις αισθήσεις τους όταν διακομίστηκαν σε νοσοκομεία.

Το δυστύχημα έγινε χθες Τετάρτη περί τις 06:30 [τοπική ώρα· 15:30 ώρα Ελλάδας], σύμφωνα με αναφορές της αστυνομίας και της εισαγγελίας. Το λεωφορείο, που ανήκε σε τοπική επιχείρηση μεταφορών, είχε αναχωρήσει την προηγουμένη το βράδυ από την πρωτεύουσα, το Μεξικό, για το χωριό Σαντιάγο Γιοσοντούα (1.500 κάτοικοι). Η τραγωδία σημειώθηκε στην κοινότητα Μαγκνταλένα Πενιάσκο (περίπου 3.500 κάτοικοι), μια από τις πολλές στην περιοχή που εξυπηρετούνται από τοπικές εταιρείες μεταφορών που διαθέτουν λεωφορεία.

Bus plunges off cliff in Mexico killing at least 29 people and injuring 19 others pic.twitter.com/nO16oDqBFA

— TRT World Now (@TRTWorldNow) July 6, 2023