Μεξικό: Βίντεο ντοκουμέντο από τη σύλληψη του γιου του Ελ Τσάπο - Δεκάδες νεκροί

Guerra intensa a pós prenderam de novo o Filho do El chapo o Cartel deu 72H pra Soltar ele 🔥🇲🇽

Mais uma Vez o NarcoTraf1co mostrando ao Brasil como se faz. pic.twitter.com/bUy9VoBBiw

— JOVENS DO NARC0TRAFlCO 🇲🇽 🇧🇷 (@JovensDoCrime) January 6, 2023

Ο 32χρονος Οβίδιο Γκουσμάν συνελήφθη τις πρώτες πρωινές ώρες της Πέμπτης, προκαλώντας ανταλλαγή πυροβολισμών των δυνάμεων ασφαλείας με μέλη της συμμορίας της Σιναλόα, δήλωσε ο Σαντοβάλ. Ο Γκουσμάν στη συνέχεια απεγκλωβίστηκε με ελικόπτερο από το σπίτι όπου συνελήφθη και μεταφέρθηκε αεροπορικώς (και με εντάσεις όπως φαίνεται στο ακόλουθο βίντεο) στην Πόλη του Μεξικού, πρόσθεσε ο υπουργός. Τώρα κρατείται σε ομοσπονδιακή φυλακή υψίστης ασφαλείας.

This is how the Mexican Army came into Culiacan, Sinaloa to Arrest Ovidio Guzman Last night 😳🤯 Son of El Chapo Guzman #Culiacan #ovidioguzmanlopez #MexicanArmy #ChapoGuzmán pic.twitter.com/kToIL2YHzP

— Antonio (@Antonioeljefe19) January 6, 2023