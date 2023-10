Μέση Ανατολή: 29 εργαζόμενοι του ΟΗΕ έχουν σκοτωθεί από την έναρξη του πολέμου στη Γάζα

Είκοσι εννέα εργαζόμενοι της Υπηρεσίας Αρωγής του ΟΗΕ για τους παλαιστινίους πρόσφυγες (UNRWA) έχουν σκοτωθεί από την έναρξη του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας, στις 7 Οκτωβρίου, ανακοίνωσε σήμερα η υπηρεσία αυτή του ΟΗΕ.

«Οι μισοί από τους συναδέλφους αυτούς ήταν καθηγητές της UNRWA», πρόσθεσε η υπηρεσία στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης Χ (πρώην Twitter). «Σε σοκ και σε πένθος. Από την αρχή της σύγκρουσης, 12 άνθρωποι εκτοπισμένοι που είχαν καταφύγει στα σχολεία του ΟΗΕ έχουν σκοτωθεί και 180 έχουν τραυματιστεί».

«Η UNRWA δεν θα έχει καύσιμα σε τρεις ημέρες. Χωρίς καύσιμα, δεν υπάρχει νερό, ούτε νοσοκομεία σε κατάσταση λειτουργίας, ούτε φούρνοι. Χωρίς καύσιμα δεν υπάρχει ανθρωπιστική βοήθεια. Η απουσία καυσίμων θα συνεχίσει να στραγγαλίζει τα παιδιά, τις γυναίκες και τον λαό της Γάζας», τονίζει.

Το Σάββατο η UNRWA ανακοίνωσε ότι έχει την επιβεβαίωση πως 17 από τους εργαζόμενους της έχουν σκοτωθεί από την έναρξη των βομβαρδισμών στο μικρό παλαιστινιακό έδαφος, προειδοποιώντας ότι ο απολογισμός πιθανόν να αυξηθεί.

We are in shock and mourning.

It is now confirmed that 29 of our colleagues in📍#Gaza have been killed since October 7.

Half of these colleagues were @unrwa teachers.

As an Agency, we are devastated. We are grieving with each other and with the families. pic.twitter.com/TPTdUAAjg3

— UNRWA (@UNRWA) October 22, 2023